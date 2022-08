Opitý taxikár Miroslav († 54) nabral 4 autá: Lekári boli bezmocní, za jazdu zaplatil životom

Obrovská tragédia. V piatok večer sa na popradskom sídlisku Juh stala hromadná dopravná nehoda, ktorú podľa polície zapríčinil taxikár pod vplyvom alkoholu. Muža následne previezli do nemocnice, kde však za svoju nezodpovednú jazdu, bohužiaľ, zaplatil životom.

Pri výjazde z kruhového objazdu z Dostojevského ulice na sídlisku Juh v Poprade večer o pol ôsmej prešiel čierny taxík do protismeru, narazil do Dacie stojacej pred kruhovým objazdom a následne zrámoval dopravnú značku. Šofér Miroslav V. († 54) na chvíľu zastal, ale následne sa rozbehol a pokračoval v jazde. Nedošiel však ďaleko. „Neprešiel ani päťsto metrov a čelne sa zrazil s modrým autom, ktoré sa odrazilo do vedľa stojaceho vozidla, a to ešte poškodilo ďalšie. Výsledkom bolo päť rozbitých áut a traja zranení,“ uviedli svedkovia na mieste nehody. Prečo takto šoféroval profesionálny vodič, ukázal policajný dréger.

„Príslušníci polície podrobili vodičov dychovej skúške, výsledky boli negatívne okrem šoféra taxíka, ktorý šoféroval mimo služby a v dychu mu namerali 0,90 mg etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Následne bol kvôli zraneniam prevezený do nemocnice. Ďalšie dve osoby sa zranili ľahko. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Šofér taxíka v nemocnici v noci skonal na následky zranenia,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca, Daniel Džobaník.

Ako sa Novému Času podarilo zistiť, Miroslav pri nehode utrpel otras mozgu a mal aj polámané rebrá. „V krvi mu namerali skoro 2,7 promile alkoholu. Na centrálnom príjme ešte s lekármi komunikoval, no po vyšetreniach mu začalo zlyhávať srdce. Lekárom sa ho už nepodarilo oživiť,“ uviedol dobre informovaný zdroj z nemocnice. Presnú príčinu náhleho úmrtia však odhalí až pitva.