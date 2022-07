Kveťo († 40) prešiel do protismeru, zrazil sa s kamiónom: Zronené slová kamaráta

Jeden fatálny okamih priniesol slzy všetkým jeho blízkym. Nesmierny žiaľ prežíva rodina z Partizánskeho, ktorá v sekunde prišla o milovaného Kvetoslava († 40).

Ten v piatok pri Veľkých Uherciach podľa polície prešiel z nezistených príčin nečakane do protismeru, kde došlo k zrážke s oprotiidúcim kamiónom. Veľký kolos nedal štyridsiatnikovi žiadnu šancu. Na mieste bol mŕtvy. Zostal po ňom syn, talentovaný hokejista.

Kamaráti nebohého muža sa z nešťastia nevedia spamätať. „On bol tak dobrý chalanisko. On nevedel inak, len pomáhať. Stále sa usmieval, preboha, to snáď nemôže byť ani len pravda. A tak strašne bol naviazaný na toho svojho syna, ten hráva veľmi dobre hokej a tak sa z neho tešil,“ so slzami v očiach začína opisovať kamaráta Peter (38).

Kvetoslav bol rodinný typ, zakladal si na tom, aby sa celá rodina stretávala a aby sa mali radi. Čo sa stalo v osudný okamih, zatiaľ nik nevie. „Išiel len po rovnej ceste, ja neviem, či zaspal, alebo mal nejaký problém s autom, ťažko povedať. Bol dobrým šoférom a zodpovedným,“ dodal kamarát.

Kvetoslav išiel ráno po ceste pri Veľkých Uherciach. „Na základe doteraz zistených skutočností vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ nezistených príčin na rovnej ceste v smere od Partizánskeho na mesto Nováky vošiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s oprotiidúcim nákladným motorovým vozidlom,“ povedala policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Záchranári robili všetko, čo bolo v ich silách, žiaľ, bezúspešne. „40-ročný vodič osobného motorového vozidla podľahol zraneniam, ktoré pri dopravnej nehode utrpel. Dychová skúška vodiča nákladného motorového vozidla bola negatívna. Políciou v Partizánskom bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenie,“ uzavrela Kuzmová.