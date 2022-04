Smrtiaca posledná donáška! Srdcervúce vyznania do neba od kamarátok Mária († 15)

Nešťastná búračka ukončila život mladého chlapca. Za Máriom († 15) smútia nielen príbuzní, ale aj spolužiaci zo ZŠ v Lipanoch (okr. Sabinov). Máriovi, ktorý tragicky zahynul v sobotu večer pri autohavárii, urobili vo vestibule školy pietne miesto. Do srdiečok mu tam kamaráti a kamarátky vpisujú srdcervúce odkazy, pričom nechýbajú ani vyznania lásky.

Mário († 15) navštevoval ZŠ Hviezdoslavova v Lipanoch. „Mal to byť jeho posledný rok v našej škole. Podal si prihlášku na stavebný odbor školy zameranej na podnikanie,“ prezradil zronený zástupca riaditeľa Martin Šuhaj. „Prišiel k nám do štvrtej triedy. Medzi spolužiakmi bol obľúbený, svedčia o tom aj odkazy na nástenke pietneho miesta,“ dodal pedagóg.

Na pietnom mieste s fotkou zosnulého žiaka horia sviečky a po celej nástenke sú srdiečka so srdcervúcimi odkazmi od kamarátov a kamarátok. „Neviem si predstaviť, že už nebudeš nikdy dýchať. Mala som ťa rada. Zbohom,“ znie jedno z láskyplných vyznaní doplnené srdiečkom.

Smrtiaca jazda

Máriov brat Michal (23) sa správu o jeho tragickej smrti dozvedel v zahraničí. „S otcom pracujeme v Česku. Oznámila nám to mamka. Je to pre nás hrozný šok. Doteraz nemôžem uveriť tomu, že už nie je medzi nami,“ zveril sa mladý muž, ktorý sa len ťažko bránil slzám. Podľa jeho informácií Mário pomáhal pri rozvážaní kebabu. „Podľa toho, čo som sa dozvedel, to mala byť posledná donáška toho dňa. Je to pre nás veľmi ťažké. Mário pri náraze vyletel z auta. Jeho telo našli vo vzdialenosti šesť metrov. Sedel vpredu,“ opísal tragické udalosti zronený mladý muž, podľa ktorého bol Mário nadšeným športovcom. Bavili ho najmä futbal a florbal.

Osudnú nehodu, pri ktorej sa Opel Corsa po šmyku zrazil s protiidúcou dodávkou na ceste medzi Lipanmi a Krivanmi, vyšetruje polícia. „Osemnásťročný vodič vozidla Opel Corsa po prejdení ľavotočivej zákruty prešiel vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, spáchaný v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. K prípadu boli pribratí znalci,“ uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.