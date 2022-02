Tragický koniec lásky Alexandra († 19) a Katky († 18) pri Leviciach: Smrť pár hodín pred narodeninami!

Mal to byť najkrajší víkend, stala sa z neho nočná mora. Mimoriadne tragická búračka sa stala v piatok večer medzi obcou Horná Seč a Levicami.

Vodič Mário († 27) podľa mužov zákona neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal šmyk a prešiel do protismeru. Nasledovala čelná zrážka s autom, v ktorom sa viezli Alexander († 19) so svojou láskou Katkou († 18) a kamarátom Alexandrom (17). Partneri boli na mieste mŕtvi, najmladší člen posádky bojuje v nemocnici o život. Búračku neprežil ani šofér druhého auta.

Rodiny, kamaráti a známi sa utápajú v slzách. Veľmi nečakane a náhle im totiž odišli z tohto sveta ľudia, ktorí mali ešte celý život pred sebou. Šaňo († 19), ako ho všetci volali išiel v piatok večer spolu s Alexandrom (17) pre svoju priateľku Katku († 18) do práce. Spoločne sa vracali domov, tam už však, žiaľ, nedošli. „27-ročný vodič vozidla Renault Megane pravdepodobne po prejazde pravotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal s vozidlom šmyk a prešiel do protismeru, kde čelne narazil do oprotiidúceho vozidla Volkswagen Passat,“informovala v sobotu nitrianska polícia s tým, že 19-ročný vodič VW a jeho 18-ročná spolujazdkyňa pri dopravnej nehode zahynuli. „Ďalší 17-ročný spolujazdec skončil v nemocnici s ťažkými zraneniami,“ pokračovali. Vážne zraneného vodiča Renaultu odviezla záchranka do nemocnice, odkiaľ však prišla smutná správa. „Muž zraneniam podľahol,“ doplnili muži zákona. To, či boli vodiči pod vplyvom alkoholu, ukáže až pitva.

Dojemné slová kamarátky

Alexander, ktorý bol podľa kamarátov úžasný chalan, plný optimizmu a vždy pripravený každému nezištne pomáhať mal práve v sobotu oslavovať svoje 20. narodeniny. „Je to veľmi ťažké. Mali sme oslavovať, a len pár hodín pred okrúhlinami jeho život vyhasol. Som strašne smutná, stále neverím, stále nechápem. Miesto toho, aby som Ti dnes želala veľa zdravia a šťastia, ti želám, aby si spinkal sladko a nech ti je zem ľahká,“ povedala pre Nový Čas utrápená Šaňova kamarátka. Žiaľ je o to väčší, že Šaňo a Katka mali dokonca v pondelok spoločne oslavovať svoje prvé výročie. „On ju mal veľmi rád, aj ona jeho. Bola to láska, ktorá mala prekvitať a nie skončiť tým najhorším spôsobom,“ dodala so smútkom v hlase. Rodičov zamilovanej dvojice tak čaká najhoršia úloha v živote - odprevadiť svoje milované deti na poslednú cestu...