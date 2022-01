Majo († 21), Emma († 19) a Peťo († 33) nemali šancu prežiť: Tragédia oživila bolestivé spomienky na inú nehodu

Tragédia, ktorá sa nemusela stať! Na ceste medzi Udavským a Ľubišou (okr. Humenné) po zrážke dvoch áut zbytočne vyhasli tri ľudské životy.

Smutná správa, že Emma († 19), Majo († 21) a Peter († 33), ktorí išli v starom Volskwagene Passat, už nie sú medzi živými, rozplakala desiatky príbuzných aj kamarátov. Zasiahla aj starostku neďalekých Hankoviec, ktorej sa pred 9 rokmi takmer na rovnakom mieste zabil v aute milovaný syn.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

K obrovskému nešťastiu došlo v utorok približne o štvrtej popoludní. Traja kamaráti sa viezli smerom na Humenné vo VW Passat. Za miernou ľavotočivou zákrutou zrejme dostalo ich auto šmyk, lebo cesta bola v tom čase aj pre mrznúci dážď dosť klzká. „Vozidlo z doposiaľ nezistených príčin prešlo do protismernej časti cesty, kde došlo k zrážke s oprotiidúcim Land Roverom Freelander,“ informovala polícia.

„O 16.05 hod. bola ohlásená dopravná nehoda 2 motorových vozidiel so 7 účastníkmi. Lekár z privolanej osádky RZP konštatoval exitus u 3 osôb, ďalšie 4 osoby boli zranené,“ uviedol operačný dôstojník hasičského a záchranného zboru v Prešove. „Za volantom Passatu sedel Majo. Bolo to otcovo auto. Predtým, ako odišiel, nám povedal, že ide s kamarátmi do Košíc,“ povedal smutným hlasom Majov brat Lukáš.

Jeho mama prezradila, že pracoval v zahraničí, no viac im do reči nebolo. Zronená z tejto tragédie je aj starostka neďalekých Hankoviec Ľudmila Veľasová. „Neviem sa s tým nešťastím vyrovnať. Neďaleko od miesta tragédie pred deviatimi rokmi zomrel pri havárii aj môj syn, aj preto ma to silno zasiahlo. Neprejde týždeň, aby na tejto ceste nedošlo k nejakej havárii,” so smútkom v hlase povedala starostka.

Za Emmkou z auta smrti žialia zasa v Belej nad Cirochou (okr. Snina). „Jej rodina vlastní kaderníctvo a ona mala teraz maturovať v škole s týmto zameraním. Je to obrovské nešťastie,” prezradil jeden zo susedov. Kam sa trojica v utorok podvečer, keď mrholil mrznúci dážď, vybrala, nevedno. Prípad vyšetruje polícia. „Polícia sa prípadom zaoberá, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že z protiidúceho auta sa zranili štyri osoby, ktoré skončili v nemocnici.

Ako došlo k nehode

1. Volkswagen s trojicou prechádzal zákrutou a dostal šmyk.

2. Vodič Land Roveru nestihol zaregovať a narazil do auta.

3. Po zrážke skončil Passat v jarku. Z posádky nikto neprežil