Za Mostom SNP v Bratislave došlo k hromadnej nehode, tvorili sa dlhé kolóny

V Bratislave na Staromestskej ulici za Mostom SNP smerom do centra sa stala vo štvrtok večer hromadná nehoda viacerých áut, ktoré blokovali pruhy v oboch smeroch.

V oboch smeroch sa tvorili dlhé nehybné kolóny, preto odporúčali úplne sa vyhnúť tomuto úseku, informovala Zelená vlna RTVS.

K nehode došlo pred 19:30 v centre Bratislavy. „Podľa doterajších informácií pri prechádzaní vozidla BMW nadjazdom na Zámockej ulici v smere na Staromestskú ulicu, neprispôsobil vodič svoju jazdu stavu a povahe vozovky ako ani svojim schopnostiam a vozidlo dostalo šmyk,“ informuje bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Do vozidla potom narazila Škoda CityGo, od ktorého bola odrazená do vozidla Toyota CHR, ktoré išlo v protismernej časti cesty. Do toyoty následne zozadu narazilo auto Volkswagen Golf.

Pri hromadnej zrážke sa zranili štyria ľudia. Vodiča BMW podrobili dychovej skúške, policajti mu namerali 0,77 mg/l alkoholu, čo predstavuje 1,6 promile. Opitého vodiča následne odviedli na policajné oddelenie.

Predbežná škoda na vozidlách bola vyčíslená na približne 30-tisíc eur. Príčiny hromadnej zrážky aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

Nehoda sa stala vo štvrtok aj na výjazde z bratislavskej Záhorskej Bystrice smerom do Lamača. Došlo k zrážke auta so srnkou, cestu už neblokujú. Vodiči prejdú s krátkym zdržaním.