Tomáš († 30) neprežil náraz do stĺpa: Futbalista odišiel do neba za spoluhráčom

Gemerským mestečkom Dobšiná otriasla ďalšia tragédia.

Len niekoľko stovák metrov od výjazdu z mesta vyhasol život Tomáša († 30), ktorý stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do betónového stĺpa. Mladý muž vážnym zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol. Dobšinčania tak smútia za ďalším zo svojich futbalistov. Tomáš bol totiž hráčom domáceho mužstva, v ktorom hrával aj zavraždený brankár Štefan († 28). Toho takmer pred tromi rokmi zabil recidivista pred pohostinstvom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V Dobšinej zapálili ďalšie sviečky a miestni žialia. V utorok 11. januára došlo len niekoľko sto metrov za Dobšinou k smrteľnej dopravnej nehode, pri ktorej zahynul Tomáš († 30). K tragickej havárii došlo v ranných hodinách na hlavnom ťahu v smere z Dobšinej do Rožňavy. Ako informovala polícia, muži zákona po príchode na miesto nehody okamžite vykonávali prvotné opatrenia smerujúce k záchrane zraneného vodiča.

„Podľa zistení polície 30-ročný vodič z okresu Rožňava viedol vozidlo zn. VW Golf v smere od mesta Dobšiná na Rožňavu, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy a s vozidlom prešiel do protismeru, následne cez priekopu a narazil do stĺpa vysokého napätia. Žiaľ, mladý vodič pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol,“ uviedli s tým, že vo veci začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Prosba primátora

Tomáš v minulosti reprezentoval mesto Dobšiná ako futbalista. Jaroslav Hutník, riaditeľ Základnej školy Eugena Ruffinyho v Dobšinej a predseda futbalového klubu MFK Dobšiná vyjadril nad tragédiou obrovskú ľútosť.

„Hral za dorast aj za áčko. Keď pôsobil v klube, ja som tu ešte nebol, vtedy som sa venoval hlavne lyžovaniu. Pamätám si ho, ako hráča som ho registroval, bol to skvelý a rýchly futbalista. Je to obrovská škoda,“ podotkol skormútený Hutník. Nad obrovskou tragédiou vyjadril ľútosť aj primátor mesta Ján Slovák.

Slová sústrasti rodine adresoval aj na sociálnej sieti. „Poznám jeho rodičov, preto som vyjadrenie sústrasti považoval za svoju povinnosť. Čo sa v osudný deň stalo, to nechajme vyšetriť odborníkom z polície. Jednoducho autom vyletel v pravotočivej zákrute a rovno trafil stĺp. Ako rýchlo išiel, to určite bude predmetom odbornej analýzy,“ uviedol Slovák. Podľa primátora smrť Tomáša je veľkým nešťastím a tragédiou. „Prosím vodičov, nech sú opatrní a jazdia bezpečne. Každého niekto niekde čaká doma a je smutné, keď niekto, koho čakáme, sa už nevráti,“ uzavrel Slovák.

Štefana († 28) zabil recidivista

Dobšinou v marci 2019 otriasla vražda, ktorej obeťou sa stal Štefan († 28). Ten chytal za tím MFK Dobšiná. Štefan chcel pomôcť krčmárke, ktorá odmietala vtedy 22-ročnému recidivistovi Ondrejovi naliať alkohol. Mladíka vyprevadil z pohostinstva, no ten si ho na ulici počkal a metrovicou ho ubil na smrť.