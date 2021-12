Basketbalistka Radka († 24) tragicky zomrela cestou domov: Ďalšia krutá rana pre rodinu len o pár hodín neskôr

Prežívajú ukrutný žiaľ! Rodina zo Starej Turej (okr. Nové Mesto n. Váhom) prišla len deň po štedrej večeri o milovanú Radku († 24), ktorá sa na Prvý sviatok vianočný vybrala z obce Vaďovce v rovnakom okrese domov k mame do Starej Turej.

Tam však už talentovaná basketbalistka, ktorá hrala 1. ligu za MBK Stará Turá, neprišla. Podľa doterajších zistení dostala šmyk a vletela do vozidla v protismere. Napriek všemožnej snahe záchranárov neprežila. Pre rodinu je tragédia o to bolestivejšia, že len 14 hodín po jej smrti zomrela aj jej babička († 76).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Za mladou Radkou smúti nielen rodina a priatelia, ale aj basketbalový tím MBK Stará Turá, kde roky nastupovala ako rozohrávačka. Mladé, večne usmievavé dievča dokonca tento tím viedla ako kapitánka. S výberom MBK Stará Turá vyhrala v roku 2015 juniorské Majstrovstvá Slovenska. So slovenským vysokoškolským výberom zasa zahviezdila na medzinárodnom turnaji „Moscow game 2016“, kde v konkurencii 12 univerzitných tímov získali bronz. Mala obrovský talent a snívala o hviezdnej kariére. Lenže jej sny ukončil tvrdý náraz počas mrazivej noci na prvý sviatok vianočný.

Ponáhľala sa domov k mame, no silná fujavica a centimetre čerstvého snehu komplikovali dopravu smerom na Starú Turú, kam mala namierené. Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania nehody vletela do auta v protismere. „Podľa doterajších zistení mala 24-ročná vodička v tiahlej ľavotočivej zákrute dostať so svojím vozidlom šmyk, následkom čoho prešla na protismernú časť vozovky, na ktorej narazila do oproti jazdiaceho vozidla,“ informovala krajská policajnú hovorkyňa Trenčín Katarína Kuzmová. V druhom aute sa viezla rodina s dvomi malými deťmi. Vodič (29) tohto vozidla nemal šancu reagovať a vrazil do neovládateľného Radkinho auta. Bočný náraz bol taký silný, že ju z auta vymrštilo von.

V klube smútia

Keď sa začala šíriť informácia o tragickej nehode, v klube tomu najskôr nechceli veriť. „S hlbokým žiaľom a v bolesťou v srdci sme prijali správu, že nás opustila naša dlhoročná hráčka Radka. Je nám to nesmierne ľúto. Radka, nikdy na teba nezabudneme,“ rozlúčili sa s ňou na stránke tímu MBK Stará Turá. Funkcionári ani hráči nechceli bolestivú stratu hráčky komentovať, keďže v obrovskom smútku nenachádzali vhodné slová.

Zomrela aj babička

Neopísateľnú bolesť prežíva najmä mamička mladej Radky. Eva (52) totiž prišla behom dňa o milovanú dcérku aj mamičku Emíliu († 76). „Je to veľká bolesť, ktorá nikdy neprebolí,“ vzlykla so slzami v očiach zronená Eva. Jej dcéru všetci vnímali ako dobrosrdečnú mladú ženu, ktorá nikdy nevedela povedať nie. „Mala toľko plánov, ktoré si už nikdy nesplní. Stále tomu nemôžem uveriť, nedokážem sa zmieriť s tým, že ťa nikdy neuvidím a nebudeme sa spolu smiať, neskutočne mi chýbaš, nikdy na teba nezabudnem,“ napísal srdcervúci odkaz Radkin brat Roman (27). Celá rodina prežíva najhorší záver roka v živote. Namiesto spoločných osláv Silvestra pripravujú pohreb dvom milovaným členom rodiny.