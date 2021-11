Dopravná nehoda zablokovala diaľnicu D2: Kamión narazil do piliera, materiál sa vysypal

Ochromená doprava na D2! Zrážka kamióna s dodávkou paralyzovala diaľnicu v smere do Bratislavy.

Nehoda sa stala v utorok večer okolo 19:30 na diaľnici D2 v úseku 38 km na úrovni Kamenného mlyna v smere do Bratislavy. Ako informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff, kamióna narazil do betónového piliera a následne do neho narazila dodávka.

Pri nehode sa z kamióna vysypal stavebný materiál a diaľnica sa stala v tomto úseku neprejazdná. "Odklon dopravy je vedený cez Malacky v smere na Lozorno," prezradil Szeiff s tým, že diaľnica bude neprejazdná niekoľko hodín.

"Vodičov vyzývame aby sa tomuto úseku vyhli a využili alternatívnu trasu a riadili a pokynmi polície," dodáva hovorca.