Smrť kosila na večerných cestách: O život prišli dvaja chodci († 73, † 41), chovanie mladého vodiča vás zdvihne zo stoličky

Sedemdesiattriročná žena prišla vo štvrtok večer v obci Vikartovce (okr. Poprad) o život po tom, ako do nej narazilo auto.

Ďalšia, 60-ročná žena skončila so zraneniami. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová. Polícia v tejto súvislosti zadržala ako podozrivého 17-ročného chlapca. Zistila, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Podrobila ho tiež dychovej skúške na alkohol s výsledkom viac ako 0,7 promile. Polícia už vedie v prípade trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, ublíženia na zdraví a neposkytnutia pomoci.



Dopravná nehoda sa stala po 18:00, keď vodič viedol auto po tamojšej Školskej ulici v smere k cintorínu. Pri miestnom farskom úrade narazil do dvoch chodkýň, ktoré kráčali smerom k cintorínu. „Vodič na mieste nezastavil a pokračoval v jazde na ulicu Májovú, kde narazil do kovového zábradlia mosta. Následne pokračoval v jazde,“ priblížila hovorkyňa.

Život 41-ročného chodca vyhasol pri štvrtkovej večernej dopravnej nehode aj v Prievidzi. Ako uviedla trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, 20-ročný vodič Fiatu nemal šancu chodca v tmavom oblečení, kráčajúceho po krajnici vozovky, vidieť.