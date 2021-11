Neopatrní chodci zapríčinili dve nehody: Čo sa stalo si uvedomil vodič až po príchode domov, blesková reakcia

Dve dopravné nehody, ktoré zavinili chodci, riešila polícia v uplynulých dňoch v okrese Hlohovec.

Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová, oboch ošetrili v nemocnici. Policajti okolnosti týchto nehôd naďalej vyšetrujú.

Prvú zrážku riešili dopravní policajti v meste Hlohovec. "V skorých ranných hodinách prechádzala cez cestu mimo priechodu pre chodcov 47-ročná žena. Bez toho, aby sa presvedčila, či je to pre ňu bezpečné, vystúpila spoza stojaceho autobusu priamo do jazdnej dráhy autu Škoda Felicia. Jej 21-ročný vodič už nedokázal zareagovať a do ženy narazil," informovala Antalová. Policajti dychovými skúškami prítomnosť alkoholu u účastníkov nehody nezistili.

Neosvetleného chodca zachytilo auto na ceste 1. triedy. V utorok (2. 11.) večer prijali policajti oznámenie o chodcovi na ceste medzi obcou Madunice a mestom Leopoldov. Hliadka našla 67-ročného muža ležať na zemi neďaleko obce Červeník. "Zachytiť ho malo čierne vozidlo, ktoré nezastavilo a pokračovalo v jazde. Po pár minútach sa však 40-ročný vodič auta Suzuki Vitara na miesto vrátil. To, že niekoho svojím pravým spätným zrkadlom zachytil, zistil až doma a ihneď sa vydal po tej istej ceste späť," uviedla. Policajti ho podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Chodec fúkať odmietol s tým, že aj tak pil. Na zistenie množstva alkoholu mu odobrali krv.

Polícia opätovne upozorňuje chodcov, aby boli najmä za zníženej viditeľnosti opatrní a aby na viditeľnom mieste nosili reflexné prvky. "Nezabúdajte, že na cestu máte vstupovať iba v prípade, ak ste sa dostatočne presvedčili o tom, že je to pre vás bezpečné. Vodič sa vám nedokáže vyhnúť, keď vás nevidí," doplnila hovorkyňa.