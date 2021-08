Fatálna nehoda traktora v okrese Žarnovica: Vyhasol život vodiča, spolujazdkyňa je vážne zranená

Tragicky sa skončila nehoda traktora v stredu 25. augusta v popoludňajších hodinách na miestnej komunikácii v obci Hodruša - Hámre v okrese Žarnovica.

Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, 68-ročný vodič v úseku cesty so strmým klesaním z doposiaľ nezistených príčin vyšiel vpravo mimo cesty, prešiel cez kameň pri ceste, pričom spolujazdkyňa z traktora vypadla a vodiča vyhodilo a spadol za sedadlo. Následne sa traktor vrátil na cestu, prešiel na opačnú stranu, kde vyšiel do svahu a zastal. Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Zranenú spolujazdkyňu previezli do nemocnice.

Ďalšia tragédia na cestách: Nehoda v Michalovskom okrese si vyžiadala ľudský život a ťažko ranených

Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie a ublíženie na zdraví, do vyšetrovania boli pribratí aj znalci a bolo nariadené vykonanie pitvy. Polícia v Žiari na Hronom už rieši druhú dopravnú nehodu traktora, kedy vodič prišiel o život.