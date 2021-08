Mário († 18) uhorel zaživa v aute, nehoda stále nemá vinníka: Desivé svedectvo z miesta zrážky

Chcú sa dočkať spravodlivosti. Mesiac ubehol od tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala neďaleko Zvolena.

Zahynul pri nej len 18-ročný Mário a spolujazdec Igor (18) leží s vážnymi zraneniami a popáleninami v nemocnici. Jeho rodine sa zdá, že vyšetrovanie ide veľmi pomaly. Polícia takéto tvrdenia odmieta.

Tragédia sa odohrala 26. júna v sobotu v noci medzi Zvolenom a Dobrou Nivou. Honda, ktorú šoféroval Matúš a sedel v nej Igor a Mário, dostala šmyk, zadymila vozovku a ostala stáť. Zozadu do nej narazila Škodovka, ktorú šoféroval ich kamarát Kubo a vedľa neho bol Ján.

Peter sa vtedy vracal od priateľky z Krupiny a ani by mu na um nezišlo, že uvidí na ceste horieť auto, v ktorej sedel jeho mladší brat Igor. „Spoznal som bratrancov, ktorí behali okolo áut. Zistil som, že brata ratujú záchranári. Hľadal som piateho chlapca Mária, no nikde som ho nevedel nájsť,“ prezrádza Peťo s tým, že nevedel ani on, ani hasiči a policajti, že Mário je stále v horiacom aute. „Pravdu vedeli len chlapci, ktorí to nepovedali. Ich kamarát tam uhorel zaživa, ani zviera si takú smrť nezaslúži. Brat je zasa vážne zranený v nemocnici a ich nezaujíma, či žije,“ povie Peter.

Podľa jeho slov šoféri precenili svoje schopnosti. Matúš a Kubo boli len začiatočníci. Navyše Honda nemala byť spôsobilá na cesty. „Bratovi som vravel, aby s nimi nejazdil. Nevinný chlapec zhorel zaživa a kamaráti mu neboli schopní podať prvú pomoc. Keby včas zakročili, môj brat nie je v nemocnici a Mário by neostal v horiacom aute,“ domnieva sa mladý muž.

Hovorí, že šoféri z oboch áut a ich kamarát niekam zmizli. Rodine zraneného Igora sa navyše zdá, že vyšetrovanie prebieha príliš pomaly. „Behám za tým a riešim to. Nechápem, prečo ešte neboli vinníci nehody vypočutí,“ krúti hlavou Peter, ktorého brat Igor leží už mesiac s vážnymi zraneniami a popáleninami na 50% tela v nemocnici a podstúpil šesť operácií. „O smrti svojho kamaráta ešte ani nevie. Je slabý a nechceme ho viac stresovať. No hovorí, že si všetko pamätá,“ objasňuje mama Anna (40).

Podľa Petry Kováčikovej, hovorkyne polície, je vyšetrovanie dopravnej nehody rozsiahly proces, v ktorom sa posudzujú všetky dôkazy zadokumentované na mieste a výpovede svedkov. „Vstupujú do neho aj znalci, ktorí celý prípad posudzujú a podrobne analyzujú nielen samotnú nehodu, ale aj podmienky, za akých sa stala. Znalecké skúmanie vnáša do prípadov oveľa viac svetla a mnohokrát aj odpovedá na otázku, akou mierou zavinenia jednotlivých účastníkov k nehodám došlo a ako tomu bolo z ich strany možné zabrániť,“ informovala hovorkyňa s tým, že prípad sa dôkladne zdokumentuje, zabezpečí sa dôkazový materiál a rozhodnutie už bude na kompetentných orgánoch, ktoré rozhodnú aj o treste pre vinníka.