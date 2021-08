Opitý vodič spôsobil pri Krupine nehodu, spolujazdcov odviezli do nemocnice: Aha, koľko nafúkal

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu pri Krupine, ktorú spôsobil opitý 23-ročný vodič a zranili sa pri nej dvaja spolujazdci.

Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Ako ďalej uvádza, nehoda sa stala v sobotu (31. 7.) vo večerných hodinách. Vodič išiel v smere z Cerova v Krupinskom okrese do Krupiny. „Neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal šmyk, prešiel do protismeru, zišiel z cesty a s autom narazil do svahu,“ pripomína polícia s tým, že pri dychovej skúške mu namerali 1,33 promile alkoholu. „Dvoch zranených spolujazdcov previezli do nemocnice,“ dodáva.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a nehoda je v štádiu vyšetrovania.