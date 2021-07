Nehoda na R7: Vodičovi z kamióna spadol kontajner, z miesta ušiel

Bratislavskí diaľniční policajti vyšetrujú nehodu na ceste R7. Vodič nákladného auta si zrejme nepripevnil riadne náklad, a tak sa mu počas jazdy uvoľnil. Z miesta nehody ušiel.

Polícia o tom informuje na sociálnej sieti a pripomína, že každý účastník dopravnej nehody je povinný ostať na mieste a udalosť ohlásiť. Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave zároveň pátra po svedkoch, ktorí by mohli prispieť k objasneniu nehody. "Podľa doposiaľ zistených informácií si neznámy vodič riadne neupevnil náklad na svojom motorovom vozidle, a tak došlo počas jazdy k jeho uvoľneniu. Uvoľnený kontajner mal takýmto spôsobom poškodiť cestnú komunikáciu. Vodič z miesta dopravnej nehody následne odišiel," ozrejmila polícia s tým, že nehoda sa stala vo štvrtok (1. 7.) krátko po 11.30 h.

Polícia podčiarkla, že účastníkom dopravnej nehody je každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, teda často i svedok, napríklad okoloidúce vozidlo či chodec. Zároveň upozorňuje, že tieto osoby sú pod hrozbou sankcie povinné ohlásiť nehodu policajtovi.

Okrem toho účastníkom nehody plynú ďalšie povinnosti. Medzi nimi poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu. Urobiť by mali aj potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného nehodou. Polícia zdôraznila, že účastník nehody má zotrvať na mieste až do príchodu policajta alebo sa na miesto vrátiť po poskytnutí či privolaní pomoci, alebo po ohlásení nehody.

Okrem toho by sa mali účastníci nehody "zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel". Rovnako by mali urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a aby sa mohla obnoviť.

Povinnosťou účastníka nehody je podľa slov polície tiež preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka nehody. Bezodkladne by mal tiež o škode upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom nehody, ale vznikla jej pri nej škoda. Zároveň by jej mal oznámiť svoje osobné údaje. "Ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru," dodala polícia.