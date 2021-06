Tragédia pri Harmanci: Smrtiaci náraz do rodiny na bicykloch! Mama Janka († 41) zomrela, syn Miško bojuje o život

Vrazil do nich v protismere!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rodina sa počas slnečného sobotného dopoludnia vybrala na bicykloch z Banskej Bystrice smerom na horský priechod Šturec. Na začiatku obce Harmanec (okr. Banská Bystrica) ich však doslova zmietlo z cesty auto, ktoré vošlo do protismeru. Mamička Janka († 41) na mieste nehody podľahla ťažkým zraneniam a synčeka Miška (10) previezli v kritickom stave do nemocnice, kde ho okamžite operovali. Otec rodiny Michal (43) je v poriadku.

Rodina z jedného banskobystrického sídliska bicyklovanie doslova milovala. „Chodili veľmi často. Na dvoch kolesách precestovali doslova kus Slovenska. Mišo sa dokonca zúčastňuje aj na rôznych pretekoch. Teraz sa psychicky úplne zrútil. Je to obrovská tragédia,“ povedal rodinný známy. Podľa informácií Nového Času sa rodina počas osudného sobotného dopoludnia bicyklovala po krajnici. Prvá išla mamička, v strede chlapec a vzadu otec.

Márny boj o život

„Ženu sa záchranári pokúšali oživiť. Žiaľ, napriek ich maximálnemu úsiliu sa to nepodarilo. Na mieste nehody bolo zranené aj dieťa, to bolo po ošetrení prevezené do nemocnice. K jeho stavu viac informácií poskytnúť nemôžeme,“ uviedla Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Tragickú nehodu vyšetruje aj polícia. „Na ceste v obci Harmanec došlo k tragickej dopravnej nehode. Vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa nachádzala skupinka cyklistov. Prišlo ku kolízii s cyklistkou, ktorá na mieste zraneniam podľahla a maloletý syn bol prevezený do nemocnice s vážnymi zraneniami,“ uviedol Mário Bóna, banskobystrický policajný hovorca.