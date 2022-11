Komisia zmobilizovala jednu miliardu eur na koridory solidarity 

Koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny. Prispievajú ku globálnej potravinovej bezpečnosti.

V rámci reakcie EÚ na ruskú agresiu proti Ukrajine Európska komisia a susediace členské štáty EÚ zriadili v máji tohto roku koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Tieto koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny, ako aj pre vývoz a dovoz iného tovaru.

Okrem toho sa vďaka čiernomorskej obilnej iniciatíve od augusta podarilo obnoviť dodávky obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, čo viedlo k ďalšiemu zníženiu cien potravín na celom svete.

Uvedené iniciatívy spolu umožnili vývoz približne 25 miliónov ton ukrajinského obilia, olejnatých semien a súvisiacich výrobkov na svetové trhy, a to aj do krajín, ktoré to najviac potrebujú.

Koridory solidarity sú v súčasnosti jedinou možnosťou aj pre vývoz všetkých ostatných nepoľnohospodárskych ukrajinských tovarov do zvyšku sveta, a takisto aj na dovoz všetkého tovaru, ktorý Ukrajina potrebuje, ako je palivo a humanitárna pomoc.

Koridory solidarity však dosahujú limity svojich kapacít, naďalej existujú úseky s nedostatočnou kapacitou a náklady na logistiku sú vysoké. S cieľom udržať a ďalej zvýšiť kapacitu koridorov solidarity sa Európskej komisii podarilo zmobilizovať jednu miliardu eur s cieľom zlepšiť globálnu potravinovú bezpečnosť a poskytnúť pomoc pre ukrajinské hospodárstvo.

Pod spoločné vyhlásenie sa okrem Európskej komisie podpísali Česko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a tiež Moldavsko, Ukrajina a Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Svetová banka.

Európska komisia na podporu týchto koridorov solidarity bezodkladne vyčlení 250 miliónov eur vo forme grantov. Z krátkodobého hľadiska budú podporené rýchle zlepšenia, najmä pokiaľ ide o mobilné zariadenia, s cieľom skrátiť čakacie doby a zlepšiť pohyb cez hraničné priechody, ako aj ich prístupové trasy.

Zo strednodobého hľadiska bude mobilizovaný Nástroj na prepájanie Európy a 50 miliónov eur s cieľom podporiť rozvoj infraštruktúry potrebný na ďalšie zvýšenie kapacity koridorov solidarity.

Európska investičná banka plánuje do konca roka 2023 investovať 300 miliónov eur do projektov vyplývajúcich z potrieb koridorov solidarity. Európska banka pre obnovu a rozvoj investuje v období 2022 – 2023 300 miliónov eur a Svetová banka chce v roku 2023 poskytnúť finančné zdroje až do výšky 100 miliónov dolárov do opráv a obnovy infraštruktúry, obchodu a logistiky.