Už zajtra sa otvárajú brány najväčšieho slovenského festivalu Pohoda

Zajtra začína festival Pohoda so všetkým, čo k nemu patrí vrátane Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktoré je na festivale prítomné v podobe EUrópa stage a EÚ Fun zóny. Zastúpenie bude na Pohode už po 14-krát.

Po dvoch rokoch s pandémiou sa už mnohí isto tešia na to, ako si naplno užijú obľúbený letný festival na trenčianskom letisku, a to v jeho plnej paráde s množstvom noviniek a hlavne bez obmedzení. Slávny návrat zažijú dokonca aj typické „pohodové“ slnečnice!

Zastúpení Európskej komisie na Slovensku pre vás pripravilo rôznorodé aktivity v rámci EUrópa stage a EÚ Fun zóny.

V EUrópa stage sa bude tancovať aj debatovať

EUrópa stage bude i tentokrát pulzovať pod náporom kvalitnej hudby, ale okrem nej si v tomto stane budete opäť môcť aj podiskutovať s najpovolanejšími insidermi na aktuálne témy, ktoré dnes hýbu Slovenskom, Európou i svetom.

· Café Európa: Vojna na Ukrajine a hybridné hrozby okolo nás (piatok 8. júl 2022, 12:20 – 13:20 h)

Reč bude o tom, či je Slovensko, s vojnou na svojich hraniciach, hybridným bojiskom. Ako Slovensko vôbec zvláda hybridnú vojnu? I akú úlohu zohráva EÚ v konfrontácií s hybridnými hrozbami. Hosťami tejto piatkovej diskusie budú: Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa pre rozširovanie a susedskú politiku a šéfka Podpornej skupiny pre Ukrajinu v Európskej komisii; Katarína Klingová, analytička GLOBSEC a Michal Trnka, dátový analytik a zakladateľ Gerulata Technologies.

Moderovať bude vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

· Café Európa: Hudba - Keď rinčia zbrane, majú múzy mlčať? (piatok 8. júl 2022, 14:40 -15:40 h)

Počas Pohody býval v Kyjeve súbežne najväčší európsky hudobný festival - Atlas Weekend. S Pohodou vždy zdieľal niekoľkých umelcov a organizátori Pohody vždy pri stretnutiach s priateľmi z organizačného tímu Atlas Weekend s ľahkosťou žartovali, že sa na svoje festivaly navzájom nepozrú. Tento rok, žiaľ, Atlas Weekend neprebehne a dôvod je desivý – vojna na Ukrajine. Diskutovať budú Vlad Jaremčuk, Stasik a Igor Šapovalov, člen už dvakrát presťahovanej Luhanksej Filharmónie).

Moderovať bude Oliver Rehák.

Hostia priblížia, ako vnímajú vojnu ľudia z umeleckej komunity na Ukrajine. Ako im vojna zmenila život po 24. februári a odpovedia aj na ústrednú otázku diskusie, a to či majú podľa nich „múzy mlčať“, v čase, keď sa časť ich krajiny ocitla pod vojenskou okupáciou ruských vojsk.

· Café Európa: Zvládneme hlad a vysoké ceny? (sobota 9.júl 2022, 12:20 h - 13:20 h)

Budeme sa diskutovať na otázky stúpajúcich cien energií a rastúcej inflácie i o tom, čo môžu robiť spotrebitelia, štát a EÚ na zmiernenie dopadov energetickej chudoby.

Hosťami tejto diskusie Café Európa budú: Lenka Buchláková, ekonomická analytička a novinárka a Karel Hirman, energetický analytik.

Moderovať bude opäť Vladimír Šucha.

· Café Európa: Tri roky s prezidentkou (sobota 9. júl 2022, 14:40 - 15:40 h)

Keď v roku 2019 vystúpila prezidentka Zuzana Čaputová na Pohode, bola v úrade niečo vyše tri týždne, o rok sa z letiskovej veže prihovárala divákom Pohody in the Air. Sme hrdí, že sa teraz vráti na festival ako podstatne skúsenejšia štátnička. O troch rokoch na čele našej krajiny sa s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou porozpráva Štefan Hríb.

Čo ponúkne EÚ Fun zóna?

V EÚ Fun zóne budeme rozdávať užitočné múdrosti a tým najbystrejším hlavám aj praktické darčeky. Na 9 stanovištiach si preveríte svoje vedomosti a spoznáte zaujímavosti i kultúru krajín EÚ prostredníctvom otázok na už obľúbenom Európskom kolese šťastia. Pozrieme sa spolu aj na to „Ako pomohli fondy Európskej únie Slovensku“. Obzrieme sa za „Dejinami Európy a príbehom EÚ“, kde si preveríte vaše vedomosti z histórie. Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) si zase pre návštevníkov EÚ Fun zóny pripravila aktivitu pod názvom #pohodovyErasmus+, ktorej súčasťou budú kvízy, zábavné úlohy, veselý foto-kútik i slepá mapa Európy. Práve tu sa budete môcť dozvedieť, čo všetko ponúka program Erasmus+ i ako možno študovať a stážovať, a popri tom zažiť parádne dobrodružstvo.

V EÚ Fun zóne nájdete aj stánok Erasmus+YOUth od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Tu sa dozviete viac o príležitostiach, ktoré ponúkajú programy EÚ pre mládež, akými sú programy Erasmus+ pre mládež a šport, Európsky zbor solidarity, ale aj aktuálna iniciatíva Európsky rok mládeže 2022. Zistíte praktické informácie o tom, ako sa zapojiť do rôznych typov mobilít a dobrovoľníctva určených pre mládež vo veku už od 13 do 30 rokov alebo pre pracovníkov s mládežou. „Dezinformačný záťažový test“ zase zmeria, či dokážete rozoznať klamlivé informácie od tých pravdivých. A ani tento rok nebude chýbať jazykové okienko spojené so spoznávaním európskych filmov a rozprávok. Možno sa vám jazyky občas dopletú, ale určite sa zabavíte a naučíte sa pár slov, ktoré budete môcť využiť pri svojich cestách do zahraničia.

Tento rok do našej EÚ Fun zóny navyše priletí aj európska holubica mieru, na krídla ktorej budete môcť napísať svoj odkaz i želanie pre ťažko skúšanú Ukrajinu.

Šikovných účastníkov našich zábavných aktivít budú navyše čakať lákavé odmeny. Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk