V zahraničí môžeme telefonovať za domáce ceny ďalších 10 rokov. 

Roamingové služby za domáce ceny, právo na rovnakú kvalitu mobilného internetu v zahraničí ako doma a lepší prístup k tiesňovej komunikácií. To sú niektoré z výhod, ktoré nám ponúka nové vylepšené nariadenie o roamingu, ktoré vstúpilo do platnosti od 1. júla 2022.

Okrem predĺženej platnosti do roku 2032, zavádza nové nariadenie právo spotrebiteľa na rovnakú kvalitu mobilného internetu v zahraničí ako doma. Operátori by mali zabezpečiť, aby mali spotrebitelia prístup k sietí 4G alebo pokročilejšej sieti 5G, ak sú k dispozícii. Všetky informácie o dostupnosti sietí v rôznych destináciách by mali byť ľahko dostupné priamo v zmluvách alebo na webových sídlach operátorov.

Nové pravidlá roamingu ukladajú operátorom povinnosť chrániť svojich spotrebiteľov a informovať ich o tom, ak sa ich telefóny pripoja k iným ako pozemským sieťam (napríklad k satelitom počas cesty lietadlom alebo loďou). Operátori by mali okrem toho automaticky prerušiť mobilné služby, ak mobilné služby v iných ako pozemských sieťach dosiahnu poplatky vo výške 50 eur alebo iný vopred stanovený limit. Dostupná by mala byť aj možnosť nepoužívať roaming na palube lietadiel a lodí.

Cieľom nových pravidiel roamingu je zabezpečiť, aby občania poznali jednotné európske tiesňové číslo 112, ktoré môžu využívať kdekoľvek v EÚ. Do júna 2023 by operátori mali svojim zákazníkom, ktorí cestujú do zahraničia, zasielať automatické správy a informovať ich o dostupných alternatívach komunikácie s tiesňovými službami, napríklad prostredníctvom textových správ alebo aplikácií v reálnom čase. Tieto alternatívne prostriedky môžu využívať najmä občania, ktorí nie sú schopní telefonovať.

Nižšie ceny medzi operátormi, lepšie poeurodmienky pre spotrebiteľov

Nové nariadenie o roamingu stanovuje aj nižšie veľkoobchodné poplatky, teda poplatky, ktoré musia operátori platiť za využívanie sietí v zahraničí. Tieto veľkoobchodné stropy sú stanovené na úrovniach, ktoré zabezpečujú, že všetci operátori zvládnu pokryť náklady na poskytovanie roamingových služieb spotrebiteľom za domáce ceny.

Vďaka režimu “roaming za domáce ceny” môžu cestujúci už od roku 2017 v EÚ a EHP (Európskom hospodárskom priestore) volať, posielať textové správy a surfovať na internete v zahraničí bez dodatočných poplatkov. Keďže platnosť súčasného nariadenia sa mala skončiť 30. júna 2020, Komisia navrhla vo februári 2021 nové vylepšené nariadenie o roamingu, aby umožnila všetkým používateľom mobilných telefónov a internetu využívať roaming bez dodatočných poplatkov až do roku 2032.

