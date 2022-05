31. mája si pripomíname Svetový deň bez tabaku

Škodlivé účinky tabaku si rok čo rok vyberajú svoju daň na zdraví občanov a našej spoločnosti. Rakovinové ochorenia súvisiace s užívaním tabaku sú, žiaľ, dobre známou realitou.

Rakovina pľúc predstavovala v roku 2020 približne 12 % všetkých nových onkologických diagnóz v EÚ. Je to štvrté najčastejšie sa vyskytujúce rakovinové ochorenie po karcinóme prostaty, prsníka, hrubého čreva a konečníka. A je aj hlavnou príčinou úmrtí na rakovinu.

Dobrou správou je, že výskyt rakoviny pľúc a počet úmrtí na toto ochorenie v poslednom období v mnohých členských štátoch EÚ klesol, a to najmä vďaka prevencii proti fajčeniu a zníženej spotrebe tabaku.

Tabak však nepoškodzuje len ľudské zdravie. Spotreba tabakových výrobkov a odpad, ktorý z nich vzniká, predstavuje takisto jasnú hrozbu pre naše životné prostredie. Posolstvo tohtoročného Svetového dňa bez tabaku je jasné: musíme obmedziť vplyv tabaku na zdravie ľudí a našu planétu.

Európsky plán na boj proti rakovine predstavuje našu víziu „beztabakovej generácie“. Jeho cieľom je, aby tabak do roku 2040 užívalo menej ako 5 % obyvateľov, a to aj vďaka prísnejším opatreniam na jeho kontrolu. Medzi opatrenia plánu patrí okrem iného aktualizácia odporúčaní EÚ, ktoré sa týkajú prostredia bez dymu s cieľom zahrnúť do odporúčaní aj nové výrobky, ako sú elektronické cigarety a zahrievané tabakové výrobky, ako aj rozšírenie prostredia bez dymu do vonkajších priestorov.

Všetci môžeme pozitívne zmeniť náš postoj k tabaku. Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku vyzývame všetkých, aby sa začali starať o svoje zdravie a skoncovali s užívaním tabaku.

