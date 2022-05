Iniciatíva európskej študentskej karty – oveľa viac ako len karta

Máme víziu pre sektor vysokoškolského vzdelávania v EÚ. No táto vízia sa môže stať skutočnosťou len vtedy, ak sa študenti a pedagogickí pracovníci budú môcť bezproblémovo presúvať z jednej univerzity do druhej, z jedného členského štátu do druhého, a získať tak čo najlepšie študijné a vyučovacie skúsenosti. Pretože nič ich nepovzbudí viac, ako keď budú vystavení rôznym spôsobom uvažovania, akademickému prostrediu a prístupom.

Samozrejme, mnohí už možnosti mobility využívajú, ale musia sa zaoberať administratívou – napríklad v súvislosti so schválenými kurzami alebo uznávaním kreditov. To sa im môže zdať príliš náročné a môže ich to hneď na začiatku odradiť od podania žiadosti.

Chceli sme tento proces zmodernizovať a zjednodušiť.

Preto sme sa pri príležitosti 35. výročia programu Erasmus+ vrátili o krok späť a položili si otázku:

Čo keby vznikol jednoduchý spôsob uznávania totožnosti a statusu študenta, ktorý by mu umožňoval priamy prístup k študentským službám v celej EÚ? A ako by sa ho dalo prepojiť so zabezpečenou digitálnou výmenou informácií o študentoch medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus+? Ako môžeme ešte lepšie zužitkovať skúsenosti s programom Erasmus+ v prospech všetkých, ktorí chcú študovať, absolvovať stáž alebo učňovskú prípravu alebo sa zúčastniť na výmenách pracovníkov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu?

To nás priviedlo k iniciatíve európskej študentskej karty.

V jej rámci všetko, čo súvisí s organizáciou mobility študentov cez program Erasmus+, digitalizujeme – od poskytovania informácií a podávania žiadostí až po uznávanie kreditov, od výmeny údajov o študentoch až po digitálny podpis dokumentov.

Znie to ako veľká zmena? To preto, že ňou naozaj je.

Aby sa naša ambiciózna vízia premenila na realitu, prepojili sme spolu štyri opatrenia, z ktorých každé rieši jednu konkrétnu potrebu.

V prvom rade ide o samotnú európsku študentskú kartu, po ktorej bola iniciatíva pomenovaná. Vytvorili sme ňou nástroj, ktorý môže zaručiť bezpečnú výmenu informácií o študentoch a umožniť im plynulý pohyb medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Karta však môže slúžiť na oveľa viac, napríklad umožňovať študentom prístup k online kurzom a službám poskytovaným v inej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ako je ich alma mater. Ako doplnok k vnútroštátnym študentským preukazom mala európska študentská karta sľubný štart: svoje preukazy si za ňu zamenilo už 2,6 milióna študentov. Do roku 2025 by mali mať možnosť využívať jej výhody všetci študenti v Európe a získať tak prístup aj ku knižniciam, doprave, ubytovaniu a zľavám na kultúrne aktivity v celej EÚ.

Na to, aby si študenti mohli v zahraničí a vo všetkých inštitúciách potvrdiť svoj status, bol potrebný bezpečný a spoľahlivý digitálny identifikátor: Komisia na túto potrebu odpovedala zavedením európskej študentskej elektronickej identifikácie, ktorá umožňuje overiť svoju totožnosť na mieste a získať globálny prístup k službám.

Doplnkovú kartu a elektronickú identifikáciu poskytuje aplikácia Erasmus+, prostredníctvom ktorej majú študenti jednoduchý prístup k užitočným informáciám pred mobilitou, počas nej aj po nej. Aplikácia zároveň vytvára online priestor na stretnutia, kde sa študenti môžu skontaktovať a vymeniť si skúsenosti. Odkedy sme v roku 2021 zverejnili prepracovanú aplikáciu, stiahlo si ju viac ako 160 000 študentov.

Počas rozhovorov so študentmi po celej EÚ som sa s potešením dozvedela, že tieto kroky majú veľmi pozitívny vplyv na ich skúsenosti s programom Erasmus+.

Šimon Parobek zo Žilinskej univerzity, ktorý v roku 2020 cez Erasmus+ študoval na univerzite v gréckom Patrase, mi povedal:

„Myslím si, že digitalizácia programu Erasmus+ pomôže študentom zvládnuť administratívu, a to tak pred pobytom, ako aj počas neho a po jeho skončení. Postupy budú pre nich ľahko prístupné a umožnia im vybaviť si všetky potrebné veci na študijný pobyt v zahraničí. Cez aplikáciu Erasmus navyše nájdu užitočné informácie o mieste pobytu a môžu sa podeliť o získané skúsenosti a zručnosti.“

Okrem toho sme hľadali spôsoby, ako zefektívniť administratívne postupy. Preto sme do iniciatívy zapojili sieť Erasmus bez papiera. Dnes si prostredníctvom tejto siete viac ako 3 000 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ vymieňa online údaje, podpisuje dohody o spolupráci s inými univerzitami a uzatvára dohody o vzdelávaní so študentmi, ktorí sa zúčastňujú na mobilite. Chceme, aby boli do roku 2023 prepojené všetky univerzity v EÚ.

Moderné a efektívne riadenie mobility máme na dosah. Vďaka nemu sa nielenže významne zjednoduší život všetkým zúčastneným, ale zároveň sa zvýši kvalita vzdelávania v EÚ a vytvoria podmienky na citeľné zlepšenie mobility študentov v súlade s cieľmi európskeho vzdelávacieho priestoru.

Autorkou článku je Mariya Gabrielová, komisárka EÚ pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.