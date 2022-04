Vďaka DiscoverEU môže v roku 2022 až 70 000 mladých cestovateľov získať bezplatné lístky na spoznávanie Európy

Máte 18 rokov a chcete rozšíriť zoznam krajín, ktoré ste doposiaľ navštívili? Nenechajte si preto ujsť ďalšie kolo podávania prihlášok v rámci európskej iniciatívy DiscoverEU a zadarmo precestujte Európu.

Jarné kolo prihlasovania je otvorené od 7. do 21. apríla 2022. Celkovo sa v jarnom termíne podávania žiadostí hrá o 35 000 cestovných lístkov. Ďalších 35 000 cestovných lístkov bude k dispozícii v októbrovom termíne podávania žiadostí. Okrem cestovného lístka dostanú mladí ľudia cestujúci s DiscoverEU aj zľavovú kartu a vďaka tejto novinke budú môcť vo všetkých oprávnených krajinách využiť prístup k viac ako 40 000 možných zliav na verejnú dopravu, kultúrne, ubytovacie, stravovacie, športové a iné služby.

Ako sa môžem prihlásiť?

Jednotliví uchádzači sa môžu prihlásiť na Európskom portáli pre mládež. Súčasťou prihlášky je aj krátky kvíz o všeobecných vedomostiach o EÚ a európskych iniciatívach zameraných na mladých ľudí. Medzi úlohami je aj otázka, v ktorej majú kandidáti odhadnúť koľko mladých ľudí sa prihlási v aktuálnom kole programu. Čím bližšie je ich odhad k správnej odpovedi, tým viac bodov získajú. Európska komisia následne zostaví poradie uchádzačov.

Úspešní uchádzači môžu vycestovať sami alebo v skupine maximálne piatich osôb v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 na maximálne 30 dní. V súlade s Európskou zelenou dohodou budú cestovať prevažne železničnou dopravou. Výnimku majú osoby žijúce na ostrovoch alebo vo veľmi odľahlých oblastiach.

Aby sa rozšíril vzdelávací rozmer účasti na iniciatíve DiscoverEU, tak sa prostredníctvom národných agentúr programu Erasmus+ budú konať informačné sedenia a stretnutia, ktoré pripravia mladých cestovateľov na ich cestu a umožnia im aj získať skúsenosti vzájomným učením sa. Takýmito stretnutiami sa iniciatíva DiscoverEU okrem iného snaží podporiť diskusie o udržateľnosti, kultúre a európskej identite. Osobitný dôraz sa kladie na inklúziu. Účastníci so zdravotným postihnutím alebo inými zdravotnými problémami môžu cestovať v sprievode. Okrem pokrytia cestovných nákladov sa im poskytuje aj ďalšia individuálna pomoc.

DiscoverEU naberá na popularite, spája mladých ľudí a vytvára jedinečnú komunitu po celej Európe

Európska komisia spustila iniciatívu DiscoverEU na návrh Európskeho parlamentu v júni 2018. Od roku 2021 je iniciatíva DiscoverEU aj súčasťou populárneho programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027, vďaka čomu DiscoverEU umožní cestovať po Európe s európskym bezplatným lístkom až desaťkrát väčšiemu počtu mladých Európanov v nasledujúcich šiestich rokoch. Začlenením iniciatívy do programu Erasmus+ sa takisto otvárajú dvere pre uchádzačov z Islandu, Lichtenštajnska, zo Severného Macedónska, z Nórska, zo Srbska a z Turecka, ktorí sa do tejto iniciatívy budú môcť zapojiť po prvý raz.

Viac ako 860 000 mladých ľudí požiadalo o 130 000 dostupných cestovných poukazov, ktoré boli k dispozícii v piatich kolách podávania prihlášok v rokoch 2018, 2019 a 2021. V rámci jesenného kola súťaže DiscoverEU, ktoré bolo spustené v októbri 2021, poslalo prihlášku až 2286 mladých Slovákov. Bezplatnú vstupenku do Európy následne získalo 674 z nich vo veku od 18 do 20 rokov. Záujem o bezplatný cestovný lístok prejavilo v minulom roku viac ako 330-tisíc mladých Európanov z celej Európy. Najviac prihlášok (65 463) odoslali mladí Španieli, z ktorých 6 614 získalo možnosť preskúmať krásy európskeho kontinentu. Každému členskému štátu sa prideľuje počet cestovných lístkov podľa počtu jeho obyvateľov v pomere k celkovému počtu obyvateľov EÚ. Žiadna krajina tak nie je ukrátená.

V rokoch 2018 – 2019 požiadalo o takmer 70 000 dostupných cestovných lístkov až 350 000 uchádzačov: 66 % z nich prvýkrát cestovalo vlakom mimo svojej krajiny. Mnohí z nich zároveň po prvýkrát cestovali bez rodičov alebo sprievodu dospelých a väčšina uviedla, že sa vďaka tomu stali nezávislejšími. Účasť na iniciatíve DiscoverEU im pomohla lepšie porozumieť iným kultúram a európskej histórií. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti. Dve tretiny účastníkov uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by si takéto cestovanie nemohli dovoliť. Do októbrového kola 2021 sa prihlasovali mladí Európania, ktorí spĺňali podmienku narodenia medzi 1. júlom 2001 a 30. decembrom 2003. Vysoký počet žiadostí v poslednom kole bol tak spôsobený aj výnimkou, ktorá do výberu zahrnula nielen 18-ročných, ale aj ľudí, ktorí už dovŕšili 19 a 20 rokov. Ich súťažné kolá boli totiž z dôvodu cestovných obmedzení kvôli pandémii COVID-19 odložené.

DiscoverEU spája tisíce mladých ľudí a buduje jedinečnú komunitu po celej Európe. Účastníci, ktorí sa predtým nikdy nestretli, sa teraz navzájom sledujú na sociálnych sieťach, vymieňajú si rady, tipy a informácie o miestnom prostredí a vytvárajú skupiny, ktoré cestujú z jedného mesta na druhé alebo sa vzájomne navštevujú.

Viac informácií o európsky témach nájdete na www.europa.sk.