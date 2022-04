Postav sa za Ukrajinu: Celosvetová darcovská konferencia na pomoc Ukrajine - Stand Up For Ukraine

Lídri, umelci či občania z celého sveta sa zapoja do kampane #StandUpForUkraine (Postav sa za Ukrajinu), aby pomohli pokryť potreby utečencov a vnútorne vysídlených osôb.

Keďže koniec konfliktu je zatiaľ v nedohľadne, je potrebné vytrvať v poskytovaní podpory pre vnútorne vysídlené osoby na Ukrajine, ako aj utečencov. V tomto úsilí pomôže aj svetová darcovská konferencia Stand Up For Ukraine.

„Milióny ľudí utekajú pred bombami, ktoré padajú na ukrajinské mestá. Zanechávajú za sebou svoje domovy a doterajšie životy, aby sa dostali do bezpečia v iných častiach Ukrajiny alebo v susedných krajinách. Od začiatku vojny sa každú sekundu stalo jedno ukrajinské dieťa utečencom. A svet sa za týchto utečencov musí postaviť. Európska únia pokrýva potreby miliónov utečencov, ktorých hostí. A túto našu aktivitu budeme aj ďalej posilňovať. Potreby, ktoré je nutné pokryť, majú veľmi široký rozsah a veľký objem, no odvážni obyvatelia Ukrajiny si solidaritu zo strany občanov a vlád na celom svete zaslúžia. Spoločne im môžeme dať bezpečný domov a v týchto ťažkých chvíľach im priniesť aspoň trochu svetla do ich životov,“ apelovala Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Vzhľadom na zásadnú úlohu Poľska pri podpore utečencov, ktorých vyhnala invázia na Ukrajine, sa darcovská konferencia Stand Up For Ukraine bude konať 9. apríla 2022 vo Varšave. Konferenciu zvolala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a kanadský premiér Justin Trudeau. Podujatia sa popri nich zúčastní aj poľský prezident Andrzej Duda.

Táto konferencia darcov zavŕši, ktorú spustila Európska komisia s kanadskou vládou v sobotu 25. marca v partnerstve s medzinárodnou organizáciou Global Citizen presadzovania práv a poskytovania podpory. Kampaň pomáha získať finančné prostriedky a iné druhy podpory, ktoré pomôžu zabezpečiť potreby osôb vnútorne vysídlených na Ukrajine i utečencov.

Doteraz ušlo pred ruskou inváziou na Ukrajinu približne 10 miliónov ľudí. Viac ako 6,5 milióna osôb je vnútorne vysídlených a viac ako 3,5 milióna ľudí opustilo Ukrajinu a utieklo do susedných krajín. Približne 2 milióny z nich sú deti.

Podujatie Stand Up for Ukraine je aj reakciou na výzvu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ktorý naliehal na medzinárodné spoločenstvo slovami: „Najväčšie online podujatie na sociálnych médiách (Social Media Rally), ktoré sa bude konať 9. apríla, podporí ľudí, ktorí boli nútení utiecť z Ukrajiny. Pozývam naň všetkých: hudobníkov, hercov, športovcov, podnikateľov, politikov. Skrátka všetkých. Každého, kto sa chce pripojiť k tomuto hnutiu a ,postaviť sa za Ukrajinu‘.“

Iniciatíva „Stand Up For Ukraine“ mobilizuje vlády, inštitúcie, umelcov, spoločnosti a jednotlivcov na získanie finančných prostriedkov a iných druhov podpory pre všetkých Ukrajincov v núdzi. Pred darcovskou konferenciou sa mnohí poprední svetoví umelci, zabávači, športovci a aktivisti pripoja k organizácii Global Citizen, aby 8. a 9. apríla vystúpili v rámci podujatia na sociálnych médiách „Postav sa za Ukrajinu“. Medzi tých, ktorí potvrdili svoju účasť, patria The Weeknd, Alanis Morissette, Alexandra Stan, Annie Lennox, Billie Eilish, Billy Joel, Celine Dion, Chris Rock, Demi Lovato, Elton John, Green Day, Hugh Jackman, Jon Batiste, Jonas Brothers, Juanes, Kacey Musgraves, Katy Perry, Leon Bridges, Madonna, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Stevie Wonder, U2, Usher, ako aj slovenský Adam Ďurica a v najbližších dňoch pribudnú ďalší .

Ďalšie informácie o sobotňajšom darcovskom podujatí nájdete na stránke venovanej solidarite EÚ s Ukrajinou a na facebookovej stránke podujatia, ako i na facebookovom profile Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kde môžete sledovať aj priamy prenos darcovskej konferencie „Stand Up For Ukraine“ .