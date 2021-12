Hľadáte nápady na darčeky? Máme pre vás výborné tipy na päť nízkoodpadových a udržateľných darčekov

Obdarovávanie je v tomto slávnostnom ročnom období tradíciou starou už niekoľko storočí. Mnohé z darčekov, ktoré si navzájom dávame, však prispievajú k vzniku odpadu. Ako teda nájsť darčeky, ktoré sú premyslené a osobné a zároveň neohrozujú životné prostredie? Tu je niekoľko našich top nápadov na darček – a pozor: žiaden z nich sa netýka nákupu niečoho nového!

1. Darujte nezabudnuteľný zážitok, ktorý nezanechá uhlíkovú stopu

Zážitok je dokonalý darček, a najmä vtedy, keď nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri jeho výbere skúste pohľadať v blízkom okolí obdarovávaného – môžu to byť prechádzky so sprievodcom zamerané na pozorovanie vtákov alebo hviezd. Prípadne darujte zážitok v interiéri, ktorý je však stále bezpečný z hľadiska možnej nákazy ochorením COVID-19 – napr. vstupenky do múzea, galérie alebo kina či poukaz do miestnych kúpeľov, na jogový pobyt, na kurz záhradníčenia alebo do reštaurácie, ktorá ponúka lokálne vypestované, sezónne jedlá.

Ak chcete niečo osobnejšie, ponúknite sa, že obdarovanej osobe navaríte alebo postrážite deti, čo poteší najmä rodičov. Alebo vytvorte naozaj nezabudnuteľný zážitok vďaka svojmu talentu na pečenie, remeselnú výrobu alebo vlastnoručné výtvory.

2. Nedávajte strom do obývačky – namiesto toho zasaďte jeden v prírode

Čo keby ste rodine alebo priateľom dali ako darček úplne nový les? Ak sa vám táto myšlienka páči, prispejte v ich mene na systém výsadby stromov – je to dar, ktorý vydrží dlhšie ako celý život! Navyše vám aj obdarovanému poskytne dobrý pocit, že ste urobili niečo pre našu planétu. Vopred si však preverte, na aký systém prispievate, aby bol naozaj prospešný pre miestne životné prostredie.

Stromy zachytávajú prebytočný uhlík vo vzduchu, čím sa lesy stávajú akýmsi prirodzeným čističom vzduchu a vody, ako i domovom pre 60 % rastlín a živočíchov na celom svete. Cieľom EÚ je vysadiť do roku 2030 v celej Európe najmenej 3 miliardy stromov, čím sa zníži podiel CO2 v atmosfére a zabezpečí sa i ochrana zvierat vo voľnej prírode.

Darujte preto tieto Vianoce stromček, čím prispejete k rozširovaniu lesov a zelene na našom vidieku, v mestách a veľkomestách. Nové stromy vo svojom okolí nájdete aj vďaka nášmu počítadlu stromov.

3. Zamerajte sa na darčeky, ktoré už mal niekto rád

Ak chceme naozaj obmedziť náš vianočný konzum, mali by sme sa pokúsiť opätovne použiť to, čo už máme. Vedeli ste napríklad, že textilný dodávateľský reťazec EÚ je piatym najväčším prispievateľom k emisiám skleníkových plynov po bývaní, odpade z domácnosti, doprave a potravinárstve? Viac ako 40 % týchto emisií však vieme predísť, najmä ak oblečenie budeme nosiť dvakrát dlhšie, než ho vyhodíme. A to platí aj pre mnoho ďalších výrobkov – čím viac budeme opätovne používať materiály, tým viac môžeme pomôcť v boji proti zmene klímy.

Tento rok skúste preto staviť na darčeky, ktoré opätovne darujete alebo použijete. Predídete tak uhlíkovej stope z výroby a prepravy novej veci a ušetríte i vzácne suroviny, akými sú drevo, papier, kovy či ropa. Opätovne darované darčeky pritom môžu byť mimoriadne premyslené a osobné. Navyše stoja len zlomok toho, čo úplne nový produkt. Použité knihy, oblečenie, domáce dekorácie, elektroniku alebo kuchynské potreby nájdete online i v špecializovaných či charitatívnych obchodoch vo vašom okolí. V tom druhom prípade navyše podporíte lokálny podnik a ušetríte si aj stres s dodacími lehotami.

A čo deti? Aj recyklované hračky ich môžu veľmi potešiť. Dokonca by ste si mohli urobiť tzv. swap hračiek a detského oblečenia so svojimi priateľmi, ktorí sú tiež rodičmi. Rovnako môžete svojich blízkych potešiť aj kúpou vouchera na prenájom kvalitného oblečenia u špecializovaných poskytovateľov týchto služieb. Viac príkladov obehových obchodných modelov nájdete aj na Európskej platforme pre obehové hospodárstvo, kde nájdete aj viaceré slovenské iniciatívy.

4. Vdýchnite nový život opotrebovaným alebo poškodeným veciam

Čo ak je nejaká vec zlomená a nedá sa opätovne použiť? Aj takéto veci si zaslúžia nový život. Ak máte šikovné ruky, môžete z použitých kúskov oblečenia alebo látok ušiť jedinečnú obliečku na vankúš alebo deku. Prípadne darujte vlastnoručný poukaz na opravu obľúbeného kusu oblečenia. Funguje to aj na iné veci – napr. môžete obdarovanému ponúknuť, že zaplatíte za opravu alebo údržbu jeho telefónu, notebooku alebo bicykla, alebo takúto opravu môžete aj uskutočniť – ak na to máte tie správne zručnosti!

Existuje aj spôsob, ako skombinovať opravu a nákup niečoho nového výberom darčeka, ktorý dáva odpadu druhú šancu. Online platformy ponúkajú produkty vytvorené opätovným použitím šrotu – cirkulárne a miestne siete výrobcov a remeselníkov spájajú sily, aby zmenili odpad na nové výrobky. A tak môžete pri online nakupovaní zachrániť materiály zo skládky.

5. Darujte prísľub, napríklad v rámci klimatického paktu

Pridajte k svojmu daru ešte niečo navyše – podporte spolu s obdarovaným klimatický pakt v prospech našej planéty. Mohli by ste si napríklad sľúbiť, že budete spolu chodiť do práce na bicykli alebo darovať paušál na mestský bicykel. A čo tak výlet do vegetariánskej reštaurácie a sľub, že budete obaja jesť menej mäsa? Alebo kuchárska kniha so zero-waste receptami, aby ste obaja znížili plytvanie potravinami? Ak sa chystáte znížiť doma kúrenie o stupeň či dva, zvážiť môžete aj nákup vintage svetra či bundy v niektorom z charitatívnych sekáčov.

Akonáhle začnete premýšľať nad iným ako materiálnym darčekom, prídete na to, že existuje celá škála originálnych nápadov na darčeky, ktoré šetria planétu a zároveň potešia vašich blízkych. Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.