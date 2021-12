Zlepšenie životných podmienok zvierat je v záujme nás všetkých

Zvieratá sú cítiace bytosti. Táto skutočnosť sa uznáva v zmluvách EÚ a našou morálnou a spoločenskou povinnosťou je zabezpečiť, aby sa odrážala aj v podmienkach, v akých žijú zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch. Realita je však taká, že v súčasnosti sa po celom svete chovajú miliardy zvierat v intenzívnych chovných podmienkach.

Milióny z nich sú prepravované na veľmi dlhé vzdialenosti. Často sa ignoruje skutočnosť, že každé hospodárske zviera je cítiacou bytosťou schopnou pociťovať strach, zúfalstvo či bolesť. Nie vždy sa s nimi zaobchádza starostlivo a s úctou, ktorú si zaslúžia. Zmena tohto stavu je pre EÚ prioritou.

Inštitút Jane Goodallovej (Jane Goodall Institute) v partnerstve s miestnymi komunitami a poľnohospodármi neúnavne pracuje na zlepšovaní životov ľudí a zvierat, ako aj stavu životného prostredia, pričom prináša udržateľné alternatívy živobytia, ktoré zodpovedajú miestnym potrebám. Tieto hodnoty sú odrazom názorov a ambícií Európskej únie, ktorá považuje zlepšovanie životov občanov, ich práv a pracovných podmienok, ako aj stavu životného prostredia, za svoju prvoradú úlohu.

EÚ je zároveň v mnohých oblastiach príkladom v úsilí o zabezpečovanie dobrých životných podmienok zvierat. Od prijatia prvých právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v roku 1974 sa pôsobnosť zákonov, nariadení a mnohých opatrení na ochranu našich zvierat neustále rozširuje a posilňuje, v dôsledku čoho dochádza k zlepšeniu kvality života miliónov zvierat.

Medzi čoraz naliehavejšími obavami a požiadavkami občanov osobitne rezonuje potreba silného záväzku v oblasti ochrany dobrých životných podmienok zvierat. Každý môže prispieť k dosiahnutiu zmeny. V EÚ bola do rúk občanov zverená právomoc tak urobiť. V roku 2020 sa v rámci európskej iniciatívy občanov adresujúcej výzvu žiadajúcu o skoncovanie s klietkovým chovom (iniciatíva „End the Cage Age“) spojil viac ako milión ľudí. Iniciatíva viedla k bezprecedentným opatreniam a vyústila do odhodlania Komisie smerujúceho k návrhu, aby sa v roku 2023 postupne vyradili a napokon aj zakázali klietky pre zvieratá, ako sú ošípané, teľatá, králiky, sliepky, kačice či husi.

Ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. Zvieratá by podľa možnosti mali žiť v prostredí, v ktorom sa môžu správať prirodzene, zatiaľ čo my, ľudia, musíme prejsť na stravu s vyšším rastlinným podielom a nižším obsahom červeného a spracovaného mäsa.

Ako všetci vieme, našu budúcnosť ohrozuje zmena klímy a strata biodiverzity. Zdravie ľudí, zvierat, rastlín a dokonca aj našej planéty sú neoddeliteľne prepojené. My ľudia sme súčasťou prírodného sveta a sme od neho závislí, či už ide o vzduch, potravu, vodu – jednoducho vo všetkom. Závisíme však aj od zdravých ekosystémov, z ktorých každý pozostáva zo vzájomne prepojených rastlinných a živočíšnych druhov.

Škody na životnom prostredí spôsobené naším súčasným dopytom po zdrojoch viedli k čoraz častejšiemu výskytu sucha, záplav či nových škodcov, ktoré predstavujú závažné hrozby pre naše potravinové systémy a biotopy. Ide o hrozby pre našu budúcnosť, ktoré ešte viac

podčiarkujú potrebu udržateľnosti vo všetkých aspektoch nášho života vrátane našich potravinových systémov.

Našou úlohou je vybudovať spoľahlivý a odolný potravinový systém, ktorý občanom zaručí dostatočný prísun cenovo dostupných, no pritom kvalitných a bezpečných potravín, a ktorý bude prioritne prihliadať na dobré životné podmienky hospodárskych zvierat. Základnou podmienkou tejto transformácie, ako aj jej ďalšieho napredovania je zabezpečenie dobrých životných podmienok a zdravia zvierat.

Ambíciou Európskej komisie je s pomocou poľnohospodárov, priemyselnej obce, organizácií na ochranu zvierat a spotrebiteľov zachovať postavenie EÚ ako svetového lídra v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Tento cieľ môžeme dosiahnuť len tak, že ťažiskovým prvkom nášho prístupu budú ľudia a partnerstvá.

Stratégia EÚ Z farmy na stôl je bezprecedentným záväzkom zabezpečiť, aby boli potravinové systémy spravodlivé, zdravé, ohľaduplné k životnému prostrediu a zvieratám a založené na udržateľných modeloch poľnohospodárstva. Posun v tomto smere by bol prínosom nielen pre milióny hospodárskych zvierat, ale aj pre kvalitu a bezpečnosť našich potravín, pre naše zdravie, ako aj životné prostredie.

Vďaka stratégii Z farmy na stôl máme jedinečnú príležitosť zlepšiť životy všetkých živých bytostí – ako ľudí, tak aj zvierat. Musíme sa pri tom vždy riadiť krédom, že nám na dobrých životných podmienkach zvierat skutočne záleží. Máme vysoké ambície, ktorých naplnenie prinesie prospech roľníckym rodinám, spotrebiteľom, zvieratám i našej planéte.

Autorky článku sú eurokomisárka Stella Kyriakidesová a Dr. Jane Goodallová.