Dobré fondy EÚ: Eurofondy spojili Slovensko s Poľskom. Nový most pre autá je v Mníšku nad Popradom

Hraničný priechod na hlavnej ceste medzi Starou Ľubovňou a poľským mestom Nowy Sacz sa nachádza v Mníšku nad Popradom. Slovensko a Poľsko oddeľuje rieka Poprad.

Nový most medzi krajinami, dlhý viac ako 300 metrov spolu s preložkou cesty dlhšou ako pol kilometra, bol vystavaný za finančnej podpory z európskych fondov prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava. Celkový rozpočet projektu bol 7 miliónov eur. Z toho 4 milióny eur, čo je slovenská časť mosta, bola financovaná z európskych prostriedkov.

Starý most nemal dostatočnú nosnosť a neumožňoval nákladnú dopravu. Aj pôvodný hraničný priechod Mníšek nad Popradom - Piwniczna na ceste I/68 bol určený len pre vozidlá do 3,5 tony. Nový most tak prepája nielen možnosti pre turistov a návštevníkov oboch regiónov, ale aj pre podnikateľov, keďže už umožňuje aj nákladnú dopravu. Most je i súčasťou cyklomagistrály až do poľského mesta Nowy Sacz, ktorá prepája obidva regióny a zlepšuje bezpečnosť i plynulosť cestnej premávky na hlavnej ceste I/68. Práce na jeho stavbe trvali tri a pol roka.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku www.dobrefondy.eu.