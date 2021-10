Akú Európu chceme? Jej budúcnosť je v našich rukách

Hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, vzdelávanie, pracovné príležitosti, kultúra, mládež, šport, digitalizácia, demokracia, právny štát či bezpečnosť. To všetko sú aktuálne témy, ku ktorým sa môže vyjadriť každý občan EÚ.

Ubehlo už 70 rokov od začiatku európskej integrácie. Vďaka nej zažívajú Európania pokojné časy, spoločnosť prosperuje a v porovnaní s ostatnými časťami sveta je aj bezpečná. V súčasnosti náš kontinent, ako aj celý svet, ohrozuje koronavírus, no keď pandémia pominie, nastane čas, aby sme postavili Európu na nohy, posilnili ju a spojili snahy jej národov žiť v lepšej, zdravšej, kultúrnejšej a spravodlivejšej Únii. Pred nami stojí otázka, kam sa chceme uberať, akú Európu chceme dobudovať, v akej chceme žiť, vychovávať naše deti a vnúčatá.

Šanca na zmenu je konferencia

Viete, čo je Konferencia o budúcnosti Európy a prečo sa vlastne uskutočňuje? Ide o jedinečnú príležitosť, vďaka ktorej sa k smerovaniu európskeho spoločenstva môže vyjadriť každý jeho občan. Počas jej trvania sa v občianskych paneloch prediskutujú návrhy, ktoré zaznejú na podujatiach v celej Európe a aj návrhoch, ktoré ľudia predložia prostredníctvom webovej platformy Konferencie. Z návrhov sa na panelových diskusiách vykryštalizujú odporúčania pre európske inštitúcie a zodpovedné orgány.

Prvé dva panely sú už za nami

V europarlamente v Štrasburgu sa nedávno konali prvé dve panelové diskusie občanov, ktoré prispejú k formovaniu budúceho vývoja Európskej únie (EÚ). Ich cieľom je formulovať konkrétne návrhy, ktoré povedú k zlepšeniu života v štátoch EÚ. V prvých dvoch paneloch sa riešili témy ako silnejšie hospodárstvo, sociálna politika, pracovné miesta, kultúra, mládež, šport, digitálna transformácia, európska demokracia, hodnoty a práva, právny štát i bezpečnosť. Tretí panel sa bude venovať klimatickým zmenám, životnému prostrediu a zdraviu, štvrtý si zoberie na mušku Európsku úniu vo svete a migráciu.

Čo si o tom myslia Európania?

Európski občania majú tak prvý raz možnosť priamo ovplyvniť európsku politiku na tej najvyššej, nadnárodnej úrovni. Slovenka Petra, ktorá sa zúčastnila na jednom z občianskych panelov, uviedla: „Mojou motiváciou je prispieť k budúcnosti Európy, aby bola prístupnejšia pre nás všetkých, aby sme boli diverzní, ale zároveň zjednotení v spoločných hodnotách a aby sme napredovali. Európa pre mňa robí veľa, som spokojná hlavne so Schengenom a s voľnými hranicami. Ohromne to pomáha ekonomike aj občanom.“ Martina z Trebišova popísala svoju skúsenosť takto: „Na podujatie som sa veľmi tešila. V našej diskusii zameranej na európsku demokraciu, hodnoty a práva, ako aj právny štát rezonovali najviac témy ako boj s dezinformáciami, nezamestnanosť mladých ľudí, boj proti korupcii či diskriminácii. Podstatné pre budúcnosť Európy je naladiť sa na spoločné ciele, hodnoty a spoločnú cestu.“

Únia nám musí byť bližšie

„Ak bude Európa bližšie k svojím občanom a ak sa občania budú cítiť jej súčasťou, môže to mať dopady na náš každodenný život: na našu prácu a životné rozhodnutia a aj na to, ako vnímame naše slobody a naše miesto v spoločnosti,“ povedal Andrea z Talianska, ktorý bol jedným z náhodne vybraných účastníkov jednej z diskusie. Prítomní občania hovorili aj o tom, že je dôležité, aby sme prekonali svoje národné perspektívy a pozreli sa na veci aj očami iných krajín, ktoré môžu mať iný pohľad. Zhodli sa aj na tom, že musíme sa viac usilovať na rodovú rovnosť a inklúziu. „Dúfam, že Európa nám môže priniesť lepší každodenný život. Prístup ku kultúre, šport, finančné zázemie a menej stresu (...), čo by mohlo všetkým umožniť žiť taký život, aký si predstavujú,“ vyjadrila sa Yoal z Francúzska. Občania v Štrasburgu ocenili príležitosť rozprávať sa s ostatnými o výzvach, pred ktorými stojí EÚ. „Je to veľmi zaujímavé. Nevedela som toho veľa o politike alebo ekonomike, ale som veľmi rada, že tu môžem byť a stretnúť ľudí z iných kultúr a diskutovať s nimi o viacerých veciach,“ zhodnotila podujatie mladá Talianka Claudia. Iný účastník, Španiel Eduardo označil tri dni v Štrasburgu za „úžasnú skúsenosť.“ „Nevedel som, čo mám očakávať a nikdy by som si nepredstavoval, že to bude vyzerať takto. Bol by som rád, keby som sa mohol takéhoto niečoho zúčastniť pred dvadsiatimi rokmi,“ hovorí.

Unikátny priestor na diskusiu

Europoslanec Guy Verhofstadt, ktorý je spolupredsedom výkonnej rady Konferencie, vo svojom príhovore na privítanie občanov-panelistov podčiarkol historickú dôležitosť tejto udalosti. „Je to po prvýkrát, čo európski občania sami vyvinú európske politiky. Takýto demokratický pokus nikdy nebol organizovaný na nadnárodnej, európskej úrovni,“ povedal. "Konferencia ponúka priestor na diskusiu a závery o tom, ako zlepšiť európsky projekt a som rád, že debata o európskej budúcnosti prebieha demokraticky a otvorene," povedal europoslanec Vladimír Bilčík (EĽS), ktorý je jediným členom za Slovensko v 108-člennej delegácii Európskeho parlamentu. EÚ je naozaj náš životný priestor a bude fungovať len vtedy ak sa s ňou občania stotožnia, dodáva. Podľa europoslanca Roberta Hajšela (S/D) ide o to, aby sme zabezpečili, že všetky hlasy vo všetkých členských štátoch budú rešpektované rovnako. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (Obnovme Európu) považuje za veľmi náročnú úlohu zistiť od ľudí, ako chcú, aby vyzerala budúcnosť únie. Členské krajiny si podľa nej za dlhé roky nesplnili domácu úlohu a nepodarilo sa im zvýšiť povedomie o fungovaní EÚ.

Kedy sa dozvieme výsledok

Na dvoch uskutočnených paneloch sa zúčastnili viacerí odborníci, ktorí informovali o najdôležitejších výzvach stojacich pred európskym spoločenstvom. Patrí sem práca i vzdelávanie v Európe, hospodárstvo budúcnosti či etická a bezpečná digitálna transformácia. Odborníci budú prítomní aj na ďalších panelových diskusiách, ktoré sa postupne uskutočnia od októbra 2021 do januára 2022 v Štrasburgu, v online prostredí a napokon v Dubline, Maastrichte, vo Varšave a Florencii. Po sformulovaní odporúčaní z diskusii obťanov sa o nich začne diskusia na plenárnych zasadnutiach Konferencie a závery sa dostanú do záverečnej správy, ktorú pripraví Výkonná rada Konferencie zložená zo zástupcov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a pozorovateľov. Stane sa tak na jar budúceho roka.

Ako sa zapojiť

Plenárne zasadnutia sa vysielajú v priamom prenose online. Európsky parlament, Komisia a Rada vyzývajú občanov EÚ, aby neváhali a prinášali návrhy na zlepšenie života v európskom spoločenstve. Ako? Digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy spustili už v apríli tohto roka. Práve prostredníctvom nej môžete aj vy podávať svoje námety a diskutovať o návrhoch ostatných.

Vedeli ste, že

Podľa výsledkov prieskumu eurobarometer až 92 % Európanov si želá, aby ich názory brali zodpovední európski funkcionári oveľa viac do úvahy?

Konferencia o budúcnosti Európy je pre všetkých obyvateľov EÚ veľkou výzvou, špeciálnu rolu majú zohrávať mladí ľudia a mládežnícke organizácie?

Dôležité adresy

Prvým krokom k tomu, aby bol váš hlas počuť, je registrácia na platforme Konferencie.

Prihláste sa do diskusií a posielajte návrhy: https://futureu.europa.eu/

Všetky podujatia vo vašom okolí: https://futureu.europa.eu/meetings