Dobré fondy EÚ: V Tekovskej Breznici vybudovali za eurofondy malý závod na výrobu mäsových výrobkov

Súčasťou slovenskej gastronómie je bezpochyby aj mäso z diviny. Je to tradičná potrava, ale na slovenskom trhu nie je až tak veľmi zastúpená. Aby sa to zmenilo, Európska únia podporila projekt z fondu rozvoja vidieka, ktorý umožňuje spracovávať mäso z diviny do tradičných karpatských slovenských výrobkov a ich distribúciu na slovenský trh.

Mäso z voľne žijúcej zveri má charakteristickú tmavšiu farbu, špecifickú chuť a je všeobecne ľahšie stráviteľnejšie. Predmetom podpory bola výstavba celej prevádzkarne, ale aj jej vybavenie technológiou a prístrojmi na spracovanie mäsa, na výrobu mäsových výrobkov a ich skladovanie. Otvoriť galériu Dobré fondy EÚ. Zdroj: www.europa.sk Projekt zahŕňal výstavbu vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov súvisiacich so spracovaním a skladovaním výrobkov ako aj ich distribúciu na trh vrátane nových kancelárií. V rámci investície sa tiež vybudovali nové sociálne zariadenia pre zamestnancov. Pre zlepšenie ich pracovného prostredia sa tiež vybudovala menšia jedáleň, odpočiváreň a zaviedla sa klimatizácia. Technologické investície zabezpečili aj efektívnu elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu do čistiarne odpadových vôd. Európska únia prispela sumou vyše 867-tisíc eur. Otvoriť galériu Dobré fondy EÚ. Zdroj: www.europa.sk Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku www.dobrefondy.eu.