Občania EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve, pozor na dátum 30.6.2021

Žijete, študujete či pracujete v Spojenom kráľovstve? Potom je pre vás dôležitý dátum 30. jún 2021. Je to totiž deň, kedy uplynie lehota na prihlásenie sa o status usadenej osoby či predbežný status usadenej osoby v Spojenom kráľovstve. Načo potrebujete tento status?

S vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie pribudli niektoré nové povinnosti. Niekoľko z nich sa týka práve pobytu občanov EÚ v Spojenom kráľovstve. Vláda Spojeného kráľovstva zriadila pobytovú schému pre občanov Únie, ktorá sa zakladá na dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a jej cieľom je poskytnúť tento nový pobytový status občanom EÚ aj ich rodinným príslušníkom.

Ide o bezplatný postup podávania žiadostí, ktorý spravuje ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva a musia ho absolvovať takmer všetci občania EÚ a ich rodinní príslušníci žijúci v Spojenom kráľovstve, aby tam mohli naďalej legálne prebývať a využívať verejné služby, akými sú zdravotná starostlivosť či školy, prístup k dôchodkovému a sociálnemu zabezpečeniu či využitie možnosti získať britské občianstvo.

Aktuálne je teda potrebné podať žiadosť o udelenie „statusu usadenej osoby“ alebo „predbežného statusu usadenej osoby“ podľa toho, ako dlho ste žili v Spojenom kráľovstve pred podaním tejto žiadosti. Hodiny však tikajú a so žiadosťou sa treba poponáhľať. Ak túto žiadosť totiž nepodáte včas, to znamená do 30. júna 2021, váš budúci pobyt v Spojenom kráľovstve môže byť nezákonný. Už 1. júla 2021 od vás môže váš zamestnávateľ, lekár, prenajímateľ či banka žiadať, aby ste sa týmto statusom preukázali.

Čím sa líši status usadenej osoby a predbežný status usadenej osoby?

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí v Spojenom kráľovstve pobývali nepretržite aspoň 5 rokov, by mali získať status usadenej osoby, no musia oň požiadať. 5-ročný pobyt v Spojenom kráľovstve nemusí znamenať pobyt za posledných 5 rokov. O status usadenej osoby môžu požiadať aj osoby, ktoré predtým žili v Spojenom kráľovstve počas 5 rokov, hoci tam teraz už nežijú.

Osoby, ktoré žijú v Spojenom kráľovstve menej ako 5 rokov, musia požiadať o predbežný status usadenej osoby. Budú môcť vďaka tomu naďalej zostať v Spojenom kráľovstve a keď dosiahnu 5 rokov nepretržitého pobytu, môžu požiadať o status usadenej osoby.

Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva kontroluje to, ako dlho ste v krajine boli a nie to, čo ste tam robili. Udelenie statusu na základe pobytovej schémy preto nezávisí od vášho zamestnania, či od toho, či poberáte dávky, alebo či máte súkromné zdravotné poistenie. Dôležitou informáciou však je, že osoby žiadajúce o status usadenej osoby alebo predbežný status usadenej osoby musia preukázať svoju štátnu príslušnosť, totožnosť a musia sa podrobiť aj kontrole trestnej minulosti.

O status usadenej osoby musíte požiadať dokonca aj vtedy, keď vám bol v Spojenom kráľovstve vydaný doklad alebo preukaz o trvalom pobyte v EÚ. Avšak osoby s dvojakým občianstvom (britským a EÚ27) žiadosť podávať nemusia, pretože vďaka svojmu britskému občianstvu môžu žiť v Spojenom kráľovstve aj po brexite.

Už zostávajú len necelé 3 týždne ...

Svoju žiadosť musíte podať do 30. júna 2021. Ak vám žiadosť zamietnu pred 30. júnom 2021, môžete bez obmedzenia opakovane podávať opravné žiadosti alebo sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať na nezávislom imigračnom súde. Ak vám však žiadosť zamietnu 1. júla 2021 alebo neskôr, pravdepodobne už nebudete môcť podávať ďalšie žiadosti.

Ak sa vás táto téma netýka, no máte rodinu či známych žijúcich v Spojenom kráľovstve, skúste sa ich opýtať či už o tento pobytový status požiadali. Možno to ešte nestihli alebo na to pozabudli a vy im takto môžete pomôcť predísť komplikáciám.

Viac informácií o tom, čo musia urobiť občania EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve, nájdete tu. Užitočné informácie k podaniu žiadosti na pobyt občanov EÚ v Spojenom kráľovstve nájdete aj na tomto odkaze.

