Van der Poel sa priznal k napadnutiu dievčat: Dostal pokutu a čaká ho súd

Holandský cyklista Mathieu van der Poel (27) sa priznal k napadnutiu. Jazdca tímu Alpecin-Fenix zatkli pre hádku s dvoma dospievajúcimi dievčatami v Sydney. Informovala agentúra AFP.

Holanďana zadržali v predvečer nedeľňajších cestných pretekov na MS vo Wollongongu, kde patril medzi favoritov, no nakoniec ich nedokončil. Van der Poel sa mal v utorok postaviť pred miestny súd v Sutherlande, ale v pondelok sa priznal a podľa vyhlásenia súdu dostal pokutu približne 1000 eur. Momentálne by mal už cestovať späť do Holandska.

"Je to pravda. Bol tam malý spor s hlučnými susedmi," povedal ešte pred nedeľňajšími pretekmi pre belgickú televíziu Sporza. Polícia uviedla, že 27-ročný muž sa v sobotu večer pohádal s dvoma dievčatami vo veku 13 a 14 rokov a strčil do nich, pričom jedno si udrelo lakeť.