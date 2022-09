Britský cyklista smoliarom: Útočil na medailu, ale stalo sa mu toto

V časovke na 34,2 km mu ale tesne pred koncom spadla reťaz. Musel meniť bicykel, čím stratil čas a napokon s mankom 39,95 sekundy obsadil štvrté miesto. Smolu mal aj Američan Magnus Sheffield, ktorý mal dobré medzičasy, no potom spadol.

Disaster 😫 for @ethan_hayter



The Brit was fastest through the first split at that point ⏱ #Wollongong2022 pic.twitter.com/pO91Jmev8b