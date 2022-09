Na domácom podujatí môžu jazdci získať peniaze i body: O čo sa bojuje na Okolo Slovenska

Súťaží sa o prestíž, ale aj o body či peniaze. Domáce cyklistické podujatie Okolo Slovenska spadá do kategórie UCI 2.1. V poradí už 66. ročník dáva možnosť pretekárom zabojovať o dresy známych farieb, slušnú porciu bodov do rebríčka UCI, ale aj o finančné odmeny, ktoré sú však skromnejšieho charakteru.

Preteky kategórie UCI 2.1 ponúkajú zisk naozaj slušnej porcie bodov. V celkovom poradí boduje prvých 25 pretekárov, pričom líder si pripíše až 125 bodov za celkové poradie. K nemu môže pridať ešte body za umiestnenie v top 8 etapy (16, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 body) + 3 body za nosenie žltého dresu počas etapy.

Celkovo sa bude na slovenských cestách od 13. do 17. 9. bojovať až o 917 bodov do klasifikácie UCI. Súčasťou podujatia sú viaceré súťaže, ktorých lídri budú v pelotóne odlíšení špeciálnymi dresmi. Líder celkového poradia pretekov získa najvzácnejší žltý dres. Bodovacia súťaž pozostáva zo zisku bodov v cieli (prvých 10 jazdcov) a z rýchlostných prémií (5 jazdcov). Vedúci pretekár tejto súťaže získa zelený dres.

Do vrchárskej súťaže sa hodnotí poradie na vrchárskych prémiách. Jej líder dostane bodkovaný dres. Najlepší jazdec do 23 rokov v celkovom poradí bude ocenený bielym dresom. Celková hodnota finančných odmien, tzv. prize money, bola tento rok vyčíslená na sumu 52 045 eur. „Už dvakrát po sebe sme získali to najvyššie možné ohodnotenie pretekov zo strany Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), ktoré sa prejavuje i v záujme tímov štartovať u nás, aj zo strany fanúšikov v etapových mestách i popri trati,“ pochválil sa šéf SZC Peter Privara.

Cenné tričká:

Žltý dres: Jednoznačne najcennejší dres zo všetkých. Na seba si ho oblieka líder celkového poradia pretekov.

Zelený dres: Farbou tohto dresu sa pochváli pretekár, ktorý si počína najlepšie v bodovacej súťaži.

Bodkovaný dres: Komu sa podarí nazbierať najviac bodov vo vrchárskych prémiách, tomu bude patriť bodkovaný dres.

Biely dres: Rezervovaný je pre najlepšieho mladého pretekára do 23 rokov, ktorý dosiahne v tejto kategórii najlepší čas.

Dres s trikolórou: Určený je pre najlepšieho Slováka na domácom podujatí. Navyše sa k nemu viaže aj finančná odmena 1 000 eur.

Finančné odmeny:

Celkové prize money: 52 045 eur

Za umiestnenie v prológu:

1. 1 100 eur

2. 550 eur

3. 275 eur

4. 165 eur

Za umiestnenie v etape:

1. 2 200 eur

2. 1 100 eur

3. 550 eur

4. 275 eur

Celková klasifikácia:

1. 5 000 eur

2. 2 500 eur

3. 1 250 eur

4. 650 eur

Najlepší Slovák: 1 000 eur

Body do rebríčka UCI:

Celkový počet bodov: 917

Víťaz podujatia: 125 bodov

Za umiestnenie v etape:

1. 16 bodov

2. 12 bodov

3. 8 bodov

Každý deň v žltom drese: 3 body