Obrovská smola Primoža Rogliča: Krvavý pád iba niekoľko metrov pred cieľom

Druhý skončil Nemec Pascal Ackermann (SAE Team Emirates) a tretí bol Holanďan Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe).

V závere roztrhal pelotón Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), ktorý však spadol niekoľko metrov pred cieľom. Trojnásobný obhajca prvenstva prišiel o príležitosť vyzliecť z červeného dresu Belgičana Remca Evenepoela (Quick-Step Alpha Vinyl), ktorý ostal na čele celkového poradia napriek defektu v trojkilometrovej ochrannej zóne.

"Moja pozícia nebola dobrá už pred stúpaním. Neskôr som sa snažil dostať dopredu, najmä po tom, ako Primož zaútočil. Náhle prišiel šmyk a uvedomil som si, že mám defekt zadného kolesa. Bola tam však ochranná zóna a tá ma zachránila. Čakali sme, že Primož skúsi podobné veci, je agresívny jazdec. Snáď bude po tom páde v poriadku," povedal Evenepoel vo vysielaní Eurosportu.

⚡️ Another victory for 💚@Mads__Pedersen in a very dramatic finale.



📽️ Here's the last KM courtesy of @CarrefourES.#CarrefourConLaVuelta #LaVuelta22 pic.twitter.com/uXbPRf7Mfj