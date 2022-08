Pád z bicykla sa mu stal osudným: Na pretekoch v USA tragicky zahynul cyklista († 33)

Agentúra AP a portál velonews.com informovali, že podľahol zraneniam po páde vo vysokej rýchlosti.

Na podujatí Vermont Overland so štartom a cieľom v meste West Windsor a s dĺžkou 95 kilometrov sa jazdí na štrkových cestách a pretekári absolvujú takmer 2130 metrov stúpania. Do tohto ročníka sa prihlásilo približne 900 jazdcov.

Waking up to terrible news this morning..



Kenya's top cyclist has died in the USA while competing in a gravel race in Vermont. This chap was seen as the successor to the legend David Kinjah, the man who discovered Chris Froome in Kenya.



RIP Sule Kangangi. 😞