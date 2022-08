MS cestných bicyklov sa blížia: 4 miestenky = 4. titul?

Nebude v tom sám! Prestížne majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike (18. 9. - 25. 9.) sa nezadržateľne blížia. Tento rok sa ich UCI rozhodla zorganizovať v Austrálii. Okrem Petra Sagana (32) majú na podujatí isté miesto aj ďalší traja Slováci, ktorí mu budú asistovať. Aká je šanca, že sa Tourminátorovi podarí vybojovať štvrtý majstrovský titul?

„Mladé šťuky sú mimoriadne dobré a Peter si to dobre uvedomuje,“ odpovedal s úsmevom pre Nový Čas jeden zo Saganových prvých trénerov Peter Zánický.

Je celkom jednoznačné, že prípadný štvrtý titul z MS bude stáť žilinského rodáka extrémne úsilie. „Profilovo Austrália tiež nebude jednoduchá. Pozitívne je, že Peter má motiváciu a keď sa dokáže dobre pripraviť, tak je z toho pozitívny výsledok."

„Štvrtý titul by bol naozaj veľmi pôsobivý. Ak by sa to podarilo, tak by nehrala rolu len výkonnosť, ale určite aj veľká dávka šťastia. Pomoc brata Juraja či iných pretekárov je veľké plus. Miešať karty zrejme bude, ale nepasujem ho za najväčšieho favorita,“ dodal Zánický.

Na jeho slová zareagovali aj cyklistické dvojičky bratia Velitsovci. „Peťo nemá ideálnu sezónu, no všetko sa dá zvrátiť jednými pretekmi,“ myslí si Peter Velits.

„Pre Petra sú majstrovstvá sveta veľmi špecifické podujatia. Tour de France a práve MS sú preteky, ktoré ho dokážu naozaj motivovať, čo znamená, že bude chcieť byť čo najlepšie pripravený. Ja si myslím, že bude patriť k favoritom ako každý rok. Dosť však bude závisieť aj odo dňa, keďže ide o jednorazové preteky. Stať sa môže čokoľvek,“ doplnil ho brat Martin.