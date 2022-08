Po americkom Utahu sa Sagan utiahol do rodnej Žiliny, kde naplno makal: Defekt? Pre šampióna žiaden problém!

Zarezával na domácich cestách! Po tom, ako Peter Sagan (32) ukončil pôsobenie na tohtoročných pretekoch Tour de France, oznámil svetu zaujímavú novinku v podobe štartu na MS horských e-bikov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na netradičné podujatie sa pripravoval primárne v americkom Utahu, no na pár dní si odskočil aj na Slovensko. V rodnej Žiline si dokonca zajazdil spolu s kondičným trénerom Petry Vlhovej Šimonom Klimčíkom, ktorému navyše musel opravovať defekt.

Chce vyskúšať niečo nové. Nie je žiadnym tajomstvom, že Sagan na cyklokrose a horských bicykloch vyrastal. Pred MS v horských elektrobicykloch sa preto rozhodol spojenie s minulosťou umocniť ešte viac. Zatrénovať si preto prišiel tam, kde jeho cyklistické dobrodružstvo začalo – do rodnej Žiliny.

NIČ HO NEZASKOČÍ

Do partie sa dal, okrem brata Juraja, aj so Šimonom Klimčíkom, kondičným trénerom olympijskej i svetovej šampiónky v aplskom lyžovaní Petry Vlhovej, ale aj mnohých slovenských hokejistov.

Ten sa na sociálnych sieťach dokonca pochválil, že mu trojnásobný majster sveta podal pomocnú ruku, keď sa počas jazdy na slovenských cestách dostal do problémov. „Keď sa vám splní sen… Mal som tú česť, zatrénovať si a trochu pokecať s Petrom Saganom. Úplný highlight bol, keď mi začal opravovať defekt. Je to pravý šampión,” rozplýval sa Klimčík na instagrame.

UŽ DNES V HAMBURGU

Samotný Sagan si domáce prostredie taktiež užíval naplno, no v Žiline sa zdržal len pár dní. Už dnes ho totiž čakajú jednodňové preteky Bemer Cyclassics v okolí nemeckého mesta Hamburg.

No a následne v piatok 26. augusta sa už budú oči všetkých fanúšikov upriamovať na netradičné podujatie - šampionát horských elektrobicyklov vo francúzskom Le Gets. „Určite tam nebudem konkurencieschopnýa v konečnom dôsledku mi o to ani nejde. Chcem sa primárne zabaviť. Pre mňa to bude párty,”

TOURMINÁTOROV PROGRAM

21. august: Bemer Cyclassics (Nemecko)

26. august: MS v horských e-bikoch (Francúzsko)

25. september: MS v cestnej cyklistike (Austrália)