Líder Tour de France Jonas Vingegaard: Makal v továrni na morské ryby!

Svoj talent a húževnatosť ukázal už vlani druhým miestom v celkovej klasifikácii Tour de France. V tomto ročníku najslávnejších cyklistických pretekov sveta je Jonas Vingegaard (25) na najlepšej ceste vystriedať na tróne dvojnásobného obhajcu Tadeja Pogačara (23). Pritom jeho cesta na výslnie viedla z továrne na spracovanie rýb!

Dánsky cyklista drví všetkých okolo seba a na dištanc má aj slávneho Pogačara. Po 17. etape mal pred slovinským súperom slušný náskok 2:18 min. Etapu so záverečným špurtom do kopca vyhral Pogačar práve pred Vingegaardom. „V takomto závere je trochu výbušnejší než ja. Myslím si, že môžem byť šťastný, ako to dopadlo. Som dosť spokojný,“ uviedol Vingegaard pre portál NBC. Na cyklistov čakala vo štvrtok záverečná horská etapa z Lúrd na Hautacam, v ktorej sa obrátilo garde. Z triumfu sa tešil Dán a navýšil svoj náskok na čele celkového poradia.

Jonas pritom cestu medzi profesionálov nemal ľahkú. Než v roku 2019 podpísal zmluvu so stajňou Jumbo - Visma, pracoval v Jutsku na brehoch Severného mora v továrni na balenie morských rýb. Do sedla bicykla sa dostal akurát tak cez víkendy. „Táto práca mi pomohla zaplatiť účty. Navyše viem, aké to je tvrdo makať, ísť za svojím snom. Preto by som chcel Tour vyhrať,“ povedal sympatický Dán, ktorý má slávnu svokru. Je ňou populárna televízna kuchárka Rosa Kildahlová (64). „Musela som sa upokojiť a dať si pivo. Je neuveriteľný,“ chválila Rosa zaťove výkony na Tour.