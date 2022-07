Úvodnú etapu Tour de France 2022 ovládol Lampaert: Sagan v druhej stovke

Belgický cyklista Yves Lampaert zvíťazil v úvodnej etape 109. ročníka Tour de France a ako prvý si tento rok obliekol slávny žltý dres. Jazdec stajne QuickStep Alpha Vinyl zvládol najrýchlejšie mokrú časovku na 13,2 km v uliciach Kodane, keď preťal cieľ v čase 15:17 min. Slovák Peter Sagan v drese TotalEnergies obsadil 140. miesto so stratou 1:32 minúty.

Druhý finišoval s tesným mankom päť sekúnd ďalší Belgičan Wout van Aert z Jumbo-Visma, ktorý si oblečie zelený dres, a tretí skončil najväčší favorit na celkový triumf Tadej Pogačar, keď stratil len sedem sekúnd. Slovinec v drese SAE Team Emirates si tak hneď v prvej etape spravil malý náskok na svojich najväčších konkurentov.

Sagan vyrazil na trať v prvej polovici štartového poľa, v časovke nemal ambície preniknúť medzi najlepších, na klzkých cestách tak príliš neriskoval a do cieľa prišiel s mankom minútu a pol. Jeho výkon nakoniec stačil na 140. miesto.

"Grand Départ" sa mal uskutočniť v metropole Dánska už vlani, no po preložení EURO 2020 o rok v dôsledku pandémie sa ho severská krajina vzdala pre kolíziu termínov. Najslávnejšie cyklistické preteky sveta tak zavítali do mesta malej morskej víly až teraz. Piatková trasa sa krútila ulicami Kodane a okrem technickej trate s množstvom zákrut komplikoval cyklistom úvod trojtýždňového martýria aj dážď.

Na ten doplatil v úvode jeden z favoritov časovky Švajčiar Stefan Bissegger z EF Education–EasyPost, ktorý až dvakrát skončil na zemi a prišiel o šancu zabojovať o triumf. Ako prvý stanovil čas na porovnanie medzi najlepšími Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ktorý preťal cieľ za 15:30 min a o štyri sekundy predbehol dovtedajšieho lídra Baukeho Mollemu (Trek-Segafredo). Líder Jumbo-Visma Primož Roglič za ním zaostal o tri sekundy, nezdolali ho ani domáci Mads Pedersen (Trek-Segafredo) či Saganov poľský kolega z tímu Maciej Bodnar, obaja stratili dve sekundy.

Holanďanov čas prekonal až najväčší papierový favorit Filippo Ganna. Talian v drese Ineosu sa však z ďalšieho časovkárskeho triumfu netešil. O šesť sekúnd rýchlejší bol Belgičan van Aert z Jumba (15:22 min) a úradujúceho majstra sveta predbehol aj Pogačar (15:24 min). Dvojnásobný obhajca celkového prvenstva tak už v prvej etape ukázal, že prišiel skvele pripravený a brúsi si zuby na víťazný hetrik.

Úradujúci majster sveta Ganna povedal, že štartoval skôr, aby sa vyhol dažďu, čo sa mu nepodarilo, a navyše dostal v záverečnom kilometri defekt. "Ale to nie je výhovorka, nemyslím si, že som stratil kvôli tomu. Cítil som bolesť v nohách a snažil som sa limitovať škody. Na mokrej ceste som nemal istotu v zákrutách," citoval ho portál cyclingnews.com.

V úvodnej časti išiel veľmi dobre ďalší jazdec Jumba Christophe Laporte, ktorý bol dokonca najrýchlejší na medzičase, no 4,5 km pred koncom spadol. Etapové vavríny a s nimi aj prvý žltý dres si nakoniec vybojoval Lampaert, ktorý využil zlepšené podmienky, keď počas jeho jazdy už nepršalo, a v cieli mal čas 15:17 minúty.

"Ešte je na ceste veľa pretekárov, ale teraz som šťastný. Dúfam, že to bude stačiť na víťazstvo. Je to neskutočné, nečakal som to a teraz ani neviem, ako sa to stalo," povedal pre televízne kamery ešte počas pretekov.

Tridsaťjedenročného Belgičana však už nik neprekonal a tak sa tešil z 15. víťazstva v kariére a prvého na Tour. "Moja hlava exploduje," pridal už po pretekoch víťaz Okolo Slovenska z roku 2019: "Prišiel som s očakávaním, že výsledok v Top 10 bude super. A teraz som zdolal všetkých najlepších pretekárov na svete, nečakal som to. Som v dobrej forme, ale vyhrať etapu na Tour a hneď prvú... Je to niečo, o čom som ani nesníval. Zdolal som van Aerta, van der Poela, Gannu."

Sobotňajšia druhá etapa z Roskilde do Nyborgu je podľa profilu šitá pre šprintérov, no všetko môže zmeniť záver, v ktorom na pelotón čaká prejazd po dvoch z najdlhších visutých mostov na svete (6,8 km a 6,6 km) ponad Baltické more. Tie končia len tri km pred cieľom a podľa predpovede sa očakáva silný vietor.



výsledky 1. etapy (časovka na 13,2 km v Kodani):

1. Yves Lampaert (Belg./QuickStep-AlphaVinyl) +15:17 min, 2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) +5 s, 3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +7, 4. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) +10, 5. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) +13, 6. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) +15, 7. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +16, 8. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +16, 9. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +17, 10. Dylan Teuns (Belg./Bahrajn-Victorious) +20, ..., 140. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +1:32 min



celkové poradie:

1. Lampaert 15:17 min, 2. van Aert +5 s, 3. Pogačar +7, 4. Ganna +10, 5. van der Poel +13, 6. Pedersen +15, 7. Vingegaard +16, 8. Roglič +16, 9. Mollema +17, 10. Teuns +20, ..., 140. SAGAN +1:32