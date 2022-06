Peter Velits očakáva tento rok mimoriadne dramatickú Tour: Čoho sa Sagan a spol. budú báť najviac?

Diváci si prídu na svoje! Bývalý pretekár, dnes podnikateľ a komentátor RTVS Peter Velits (37) v rozhovore pre Nový Čas prezradil, že tohtoročná edícia slávnych cyklistických pretekov Tour de France bude plná dramatických momentov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kvôli netradičnému štartu v Dánsku Velits očakáva veľkú nervozitu v balíku, čo sa zrejme pretaví aj do viacerých pádov. Čo sa týka šancí sedemnásobného držiteľa zeleného dresu Petra Sagana (32), Velits si myslí, že pri správne zvolenej stratégii môže hrať v pelotóne prvé husle.

Sledovali ste v nedeľu domáce majstrovstvá?

Bol som akurát s rodinou štandardne na dovolenke v Chorvátsku, ale zachytil som, že Peter Sagan sa stal víťazom MSR. Pre mňa osobne však bola dôležitejšia víťazná etapa na Okolo Švajčiarska.

Lokálne majstrovstvá sú ťažké podujatie, ale s etapou na Okolo Švajčiarska sa to porovnať nedá. Práve tam som videl, že Peťo po nie ideálnom úvode sezóny vyzerá dobre.

Peter Zánický sa vyjadril, že Sagan bude tento rok hrať na Tour de France skôr druhé husle. Ako vidíte jeho šance vy?

V tíme si dajú na začiatok Tour všetci základné noty, no už po prvom týždni sa veľa vecí vykryštalizuje a mení. Stratégia musí byť preto flexibilná. Ak sa Peťovi bude jazdiť dobre, tak z druhých huslí budú hneď prvé.

Je tím TotalEnergies dostatočne kvalitný na to, aby Peter dostal podporu, akú si zaslúži?

Táto téma sa pri ňom vždy opakuje. V TotalEnergies sú s ním ľudia ako Bodnar či Oss. Spolu si už za tie roky čosi preskákali. Peter si svojich správnych ľudí berie do každého tímu.

Má ich aj teraz, preto je v konečnom dôsledku jedno, aký dres má na sebe. Nebude mať tento rok oveľa horší tím. Navyše aj sám si vie veľa vecí podržať, keď má dobré nohy.

Začiatok Tour bude netradičný. Prvé tri etapy budú v Dánsku...

Myslím, že tohto sa všetci najviac boja. Prvý týždeň je vždy veľmi nepríjemný a v pelotóne je to mimoriadne nervózne. So začiatkom v Dánsku, kde bude extrémne fúkať, môžeme čakať veľmi nervózne boje o pozície. Myslím, že uvidíme veľa pádov. Bude to určite nepríjemné a napäté.

Prešli ste si už aj zvyšok trate?

Zatiaľ iba zbežne. Čo sa týka špecialitiek, v Dánsku sa bude prechádzať cez dlhý most, kde všetci vedia, že bude fúkať. Ale niektorých špecialistov možno potešia aj kocky v 4. a 5. etape.

Pre nás ako divákov to bude super sledovanie. Čakajú nás dramatické preteky. Celkovo, ak sa Tour začína inde ako vo Francúzsku, všetci vieme, že to bude niečo špeciálne. Verím, že Dáni ako cyklistická krajina nesklamú a pripravia šou.

Máte favoritov na žltý a zelený dres?

Pogačar je ten, ktorého bude treba poraziť v celkovej klasifikácii. Je najschopnejší pretekár na to, aby si dokázal poradiť so všetkými špecialitami a zákernosťami tohto ročníka. Či ho bude najviac ohrozovať Roglič, alebo niekto iný, to uvidíme.

Čo sa týka zeleného, dresu počuli sme, že si poň ide van Aert. Je silný, poten­ciál na to má. Je však v jednom tíme s Rogličom, ktorý bude prioritou. Budú to musieť preto kombinovať, ale za mňa je van Aert horúci adept na víťaza bodovačky.

Budete aj tento rok v RTVS komentovať spolu s bratom Martinom?

Áno, budeme. Ja sa na to vždy teším. Vynára sa mi pri tom veľa spomienok. Predsa len, keď vidím tie kopce, tak mám pred očami to, ako som ich sám musel niekedy absolvovať. V pamäti mi uviazlo aj veľa dojazdov. Určite by som tam už však teraz nechcel byť. Práve kvôli tomu, že si viem predstaviť, aká obrovská nervozita bude tento rok v balíku.

Ja už to mám za sebou, nepotrebujem to znovu zažívať. Určite sa neteším z toho, keď vidím krkolomné pády, ale z pohľadu diváka je fajn, že bude Tour poriadne dramatická.