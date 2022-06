Po problémoch je späť! Odmení sa Peter Sagan po covide titulom?

Je v plnom tréningu. Pozornosť priaznivcov cestnej cyklistiky sa dnes upriami na spoločné majstrovstvá ČR a SR v Mladej Vožici, ktoré vyvrcholia pretekmi s hromadným štartom. Šiesteho muža tohtoročného Giro d´Italia, Čecha Jana Hirta, by mal zatieniť trojnásobný majster sveta, Slovák Peter Sagan (32), hoci pred týždňom dostal už tretí covid za posledných 18 mesiacov!

Naopak, v pelotóne bude po prekonanom koronavírusu chýbať popredný český cyklista Zdeněk Štybar. Obhajca slovenského titulu Peter Sagan figuruje v štartovej listine spolu s bratom Jurajom (33), obaja sú z francúzskeho tímu TotalEnergies. Bratia vládnu slovenskému šampionátu nepretržite už 11 rokov. Peter získal sedem titulov, o rok starší Juraj štyri.

„S Petrom som sa ešte nestihol rozprávať. Ale práve keď som bol na vyhlasovaní a dekorovaní najlepších z pretekov žien, prefrčal okolo nás spolu s bratom Jurajom. Išli na ľahký tréning, obzrieť si trať,“ povedal pre Nový Čas prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara (62).

Pretekárov čaká dovedna 197 km na kopcovitej trati. Jeden okruh meria 19,7 km, cyklisti ich teda absolvujú desať. „Okruh by mu mal vyhovovať. Trať je klasikárska, kopcovitá, so stúpaniami od štyroch do šesť percent. Aj samotný špurt bude do mierneho stúpania,“ pokračoval Privara.

Sagan podľa vlastných slov po pozitívnom teste nepociťoval žiadne príznaky covidu. „Verím, že všetko zlé ho už obišlo. Preteky za účasti najlepších českých cyklistov by mohli byť preňho dobrým testíkom pred následným štartom na Tour,“ uzavrel šéf cyklistického zväzu.

VÝSLEDKY

ženy elite: 1. Jenčušová (BePink) 2:16:47 h, 2. Švrčková (BRS - Kaktus bike) + 4:58, 3. Medveďová (ŠK Železiarne Podbrezová) + 7:43

juniorky (98,6 km): 1. Bodoríková (CK EPIC Dohňany) 2:26:03 h, 2. Ciriaková (CyS - Akadémia Petra Sagana) rovnaký čas ako víťazka, 3. Varšová (Cyklo Spiš) + 2:24

Peter Sagan:

7 titulov majstra SR (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021)

Juraj Sagan:

4 tituly majstra SR (2016, 2017, 2019, 2020)