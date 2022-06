Trojnásobná majsterka sveta robí po zranení hlavy pokroky, stále ale nedokáže hovoriť

Holandská cyklistka Amy Pietersová (31) robí po ťažkej decembrovej nehode a štyroch mesiacoch v umelom spánku malé pokroky. Stále však nie je schopná hovoriť a pohybuje sa na vozíku. Jej otec Peter v rozhovore pre holandskú stanicu NOS uviedol, že má pred sebou ešte dlhú cestu k uzdraveniu.

Tridsaťjedenročná Pietersová, ktorá zbierala úspechy aj na ceste, mala nehodu na sústredení v španielskom Calpe tesne pred Vianocami. Pri tréningu s dráhovou reprezentáciou Holandska spadla a utrpela poranenia hlavy. Vrtuľník ju prepravil do nemocnice, kde sa podrobila operácii a bola štyri mesiace udržiavaná v kóme.

Teraz už môže Pietersová tráviť aspoň víkendy doma s rodinou. Poznáva ľudí okolo seba a lepšie rozumie tomu, čo jej kto hovorí. Reaguje na to kývnutím či nesúhlasným zavrtením hlavou. "Keď sa prebrala (z kómy), reagovala naozaj veľmi málo. Za posledné mesiace sa to aspoň trošku zlepšilo," povedal otec Peter Pieters v prvom rozhovore, ktorý rodina k zdravotnému stavu hviezdnej cyklistky poskytla. "Najskôr sa musela naučiť sama dýchať, potom sa musela naučiť jesť, čo teraz zvláda. Pomaly sa to lepší. A ďalším krokom je, aby sa naučila sama hovoriť."

S rodinou je Pietersová vždy od piatku do nedeľného večera, inak pokračuje v rekonvalescencii v Dordrechte. "Je veľmi pekné, že môže byť s nami a je to dobré aj pre ňu. Keď sa na niečo pýtame, rozumie čím ďalej viac. A je vidieť, že je čím ďalej viac sama sebou. Je povzbudivé, ako s tým všetkým zápasí," povedal.

Rodina vie, že musí zostať trpezlivá. "Ako nám povedali, nemôžeme ohľadom mozgu robiť nič. Musí to ísť samo a všetko si vyžaduje čas. Hovoria nám, že keď príde desať pacientov s úplne rovnakým zranením, môžu sa z toho dostávať desiatimi rôznymi spôsobmi," dodal otec cyklistky.