Sagan sa zotavuje zo záhadných problémov v Utahu: Pred Tour posiela americké úsmevy!

Opäť v plnom nasadení! Cyklista Peter Sagan (32) sa pred začiatokm Tour de France (1. júla) stiahol do Utahu, kde sa momentálne zotavuje z dlhého covidu a pravidelne trénuje vo vysokohorskom prostredí. Aj na horských bicykloch v extrémnych terénoch. V sobotu sa totiž predstaví na podujatí Unbound Gravel (zmes horskej a cestnej cyklistiky). Podľa jedného z Tourminátorových prvých trénerov Petra Zánického (49) príde však skutočný test až v polovici mesiaca.

Sagan absolvuje v americkom Kansase preteky Un­bound Gravel už túto sobotu. Podľa záberov, ktoré zverejňuje posledné dni na sociálnych sieťach, to vyzerá, že zdravotné problémy ho už netrápia. „Petrov zdravotný stav je, myslím si, stále veľká neznáma pre neho i celý jeho realizačný tím. Áno, trénuje v Utahu, na ktorý má dobré spomienky, keďže sa pred každým zeleným dresom pripravoval v Amerike, takže tradíciu neporušil.

Gravelové preteky sú záležitosť jeho sponzora Specialized, ktorý si prial, aby tam bol. S Tour to nemá nič spoločné. Takú naozajstnú generálku absolvuje v polovici júna na Okolo Švajčiarska. Sám čakám, ako bude jeho telo reagovať na tomto podujatí,“ povedal pre Nový Čas Zánický, ktorý je s trojnásobným majstrom sveta v pravidelnom kontakte.

„Nie je to pre neho momentálne ľahké obdobie. Peter však vie, že vždy môže byť aj horšie. Vďaka tomu vie ľahšie preklenúť náročné situácie. Plus Amerika spolu s jeho parťákom Danielom Ossom je dobrý recept na to, aby bola druhá polovica sezóny pre slovenských fanúšikov zaujímavá,“ dodal dávku optimizmu Zánický.

Na otázku, či trojnásobnému majstrovi sveta nechýba osobná motivácia, odpovedal jednoznačne. „U športovcov Petrovho formátu, ktorí už niečo dosiahli, sa tá motivácia hľadá ťažšie. Ale žeby ju stratil úplne, to sa nedá povedať. Viem, že osobne túži vyhrať ešte veľmi veľa pretekov, aj keď už nepatrí medzi najmladších a má i syna. Ale to nemôže byť dôvod na to, aby jazdil tak, ako to bolo na jar,“ uzavrel Zánický.