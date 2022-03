Peter Sagan je znechutený hygienickými zlozvykmi v pelotóne: Prestaňte močiť na ostatných!

Má toho plné zuby! Cyklista Peter Sagan (32) už nepatrí k najmladším pretekárom. S každým pribúdajúcim rokom si podľa vlastných slov všíma, ako medzi jeho súpermi v pelotóne pribúda čoraz viac „anarchistov“, ktorí nerešpektujú nepísané pravidlá. Jedným z nich bol napríklad zákaz močenia v sedle!

Sagana poriadne vytáča najmä nedostatok rešpektu zo strany mladších kolegov. „Za starých čias mali mladší jazdci rešpekt k starším kolegom. Dnes sa to vytráca. Všimol som si to raz, keď som ako líder etapových pretekov zastavil, aby som sa vymočil. Konkurenti ihneď zaútočili, aj keď niekedy to znamenalo, že pelotón si dá na chvíľu oddych,“ opísal trojnásobný majster sveta svoje pocity pre denník Het Nieuwsblad.

Správanie niektorých mladíkov opísal doslova ako anarchiu. „V minulosti platili nepísané pravidlá. Dnes? Zabudnite! Je tam totálna anarchia. Každý bude radšej v pelotóne močiť na každého. A ja sa pýtam: Je toto normálne? Rozumiem, ak idete záverečné kilometre Paríž - Roubaix alebo Okolo Flámska… Ale za normálnych okolností nestratíte nič, keď sa v polovici pretekov rozhodnete na chvíľu zastaviť,“ dodal Sagan a na záver pritvrdil ešte viac.

„Nebudem menovať, ale sú pretekári, ktorí močia priamo uprostred balíka. Každý na každého, je to nechutné, prestaňte s tým! A keď im na to niečo poviete, tak ste za arogantného, že sa nemáte starať do druhých.“

Sagan tento týždeň štartuje na etapovom podujatí Tirreno - Adriatico. A práve v Taliansku sa vyjadril aj ku kauze tímového kolegu z TotalEnergies Alexandreho Genieza. Francúzsky jazdec dostal štvormesačný podmienečný trest odňatia slobody za domáce násilie voči svojej bývalej manželke. „Nič o tomto prípade neviem, ale môj osobný názor je jasný. Násilie na ženách je neprípustné,“ komentoval Sagan.