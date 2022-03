Sagan na Tirreno - Adriatico najtesnejšie za pódiom: Víťazom Merlier

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies obsadil štvrtú priečku v utorkovej 2. etape pretekov Tirreno - Adriatico.

V špurte 219 km dlhej etapy z Camaoire do Sovicille boli nad jeho sily víťazný Belgičan Tim Merlier z Alpecinu-Fenix, druhý Holanďan Olav Kooij z Jumbo-Visma a tretí Austrálčan Kaden Groves z BikeExchange - Jayco.

"Necítil som sa zle počas sezóny, no výsledky neprichádzali. Som rád, že sa to podarilo tu. Musel som prežiť kopce v závere etapy. Ďakujem tímu, dostal ma do dobrej pozície." povedal podľa Eurosportu víťazný Merlier.

„Konečne Peter zabral, bolo ho vidno na špici pelotónu aj v priebehu etapy. Potreboval už aspoň takýto výsledok. Vidno, že naberá sebavedomie. Je to dobrý signál pred ďalším priebehom sezóny,“ hodnotil pre Nový Čas prvý dobrý výsledok slovenského šampióna bývalý tréner čs. reprezentácie Kamil Haťapka.

V stredu je na programe III. kopcovitá etapa Murlo - Terni, 170 km.

Výsledky - II. etapa, Camaiore - Sovicille, 219 km: 1. Merlier (Belg./Alpecin - Fenix) 5:25:23 h, 2. Kooij (Hol./Jumbo-Visma), 3. Groves (Austr./ Team BikeExchange-Jayco), 4. P. Sagan (SR/TotalEnergies), všetci čas ako víťaz.

Zdroj: lk

V celkovom hodnotení si aj naďalej udržal prvú priečku víťaz pondelkovej časovky Filippo Ganna z Ineosu Grenadiers. Saganovi patrí 84. priečka s mankom +1:23 min.



Tirreno - Adriatico - 2. etapa (Camoire - Sovicille, 219 km):

1. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix) 5:25:23 hod, 2. Olav Kooij (Hol./Jumbo-Visma), 3. Kaden Groves (Austr./BikeExchange-Jayco), 4. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies), 5. Simone Consonni (Tal./Cofidis), 6. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain Victorious, 7. Davide Ballerini (Tal./Quick-Step Alpha Vinyl), 8. Giacomo Nizzolo (Tal./Israel-Premier Tech), 9. Jacopo Guarnieri (Tal./Groupama-FDJ), 10. Andrea Vendrame (Tal-/AG2R Citroen) vvšetci čas ako víťaz

Priebežné poradie:

1. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 5:40:40 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) +11 s, 3. Tadej Pogačar (Slov./UAE-Team Emirates) +17, 4. Kasper Asgreen (Dán./Quick-Step Alpha Vinyl) +24, 5. Alex Dowsett (V. Brit./Israel-Premier Tech) +25, 6. Thymen Arensman (Hol./DSM) +28, 7. Tobias Ludvigsson (Švéd./Groupama-FDJ) +32, 8. Jos van Emden (Hol./Jumbo-Visma) +33, 9. Matteo Sobrero (Tal./BikeExchange-Jayco), 10. Lawson Craddock (USA/BikeExchange-Jayco) obaja +39,... 84. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +1:23 min