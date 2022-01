Po roku ich to dostihlo opäť: Bratia Saganovci pozitívni na koronavírus!

Saganovci prestúpili od novej sezóny z nemeckého tímu BORA-hansgrohe do francúzskeho TotalEnergies. Na začiatku sezóny mali štartovať od 30. januára na argentínskych pretekoch Vuelta a San Juan, ktoré však organizátori v utorok zrušili pre koronavírus.

"Môj brat Juraj a aj ja sme sa podrobili testom na COVID-19, ktoré nanešťastie vyšli pozitívne. Máme symptómy choroby a budeme postupovať podľa hygienického protokolu. Budeme vás informovať," napísal 31-ročný P. Sagan na sociálnej sieti.

Saganovcov postihol koronavírus aj na štarte minulej sezóny. Spoločne s bratom Jurajom a ďalším Slovákom v tíme BORA-hansgrohe Erikom Baškom mali totiž v závere sústredenia na Kanárskych ostrovoch na prelome januára a februára pozitívny test na covid.

My brother Juraj and I took Covid-19 tests which, unfortunately, came out positive. We have symptoms related to the virus and we are following the corresponding guidance set by the relevant authorities. I'll keep you posted.