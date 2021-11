Pravda o osudnej noci! Sagan prehovoril, prečo opitý napadol policajta

Žehlí to, kde sa len dá! Slovenský cyklista Peter Sagan (31) dostal od monackého súdu pokutu 5 000 eur za zranenie policajta. Skutok sa stal ešte v apríli počas zákazu vychádzania v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Teraz sa rozhodol prehovoriť o tom, čo sa naozaj stalo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po tom, čo Sagan porušil zákaz vychádzania, kládol údajne odpor pri zatýkaní a zranil policajta, ktorý ho chcel vziať do väzby. Podľa správ v monackých a vo francúzskych médiách bol Sagan pod vplyvom alkoholu, polícia ho zastavila spolu s bratom Jurajom 25. apríla o 0.30 hod. Portál Nice-Matin uviedol, že Sagan sa urputne bránil a policajtovi poranil ruku.

„Bol som v byte svojej bývalej manželky uložiť syna do postele, dal som si pár pohárov vína a potom som sa rozhodol vrátiť do svojho bytu, aj keď začal práve platiť nočný zákaz vychádzania. Musel som ísť domov, pretože je to moja adresa pre antidopingové kontroly,“ povedal Sagan v rozhovore pre portál cyclingnews.com a pokračoval.





„Tých 500 metrov medzi bytmi som prešiel na elektrokolobežke, ktorú šoféroval brat Juraj. Nešoféroval som a nesedel som v aute, a tak som nepodstúpil test na alkohol. Polícia ma však chcela vziať do nemocnice na vykonanie testu na drogy, ktorému som nerozumel. To je to, na čo som sa hneval a viedlo ma k tomu, aby som do policajta strčil. Celý incident ma veľmi mrzí,“ dodal trojnásobný majster sveta. Pre cyclingnews zároveň priznal, že odvtedy absolvoval plné očkovanie počas leta a teraz má kompletný preukaz COVID-19.