Cyklista Juraj Sagan bude jazdiť s bratom v tíme TotalEnergies: Plán B? Koniec kariéry

Trvalo to mesiace, ale podarilo sa! Slovenský cyklista Juraj Sagan (32) bude napokon v budúcom ročníku pôsobiť spolu so svojím starším bratom, trojnásobným majstrom sveta Petrom (31) vo francúzskom tíme TotalEnergies.

V rozhovore pre denník Nový Čas potvrdil, že kontrakt podpísal na jeden rok. Ak by sa tak nestalo, plánoval ukončiť profesionálnu kariéru!

Gratulujeme k zmluve, ako sa teda prestup zrealizoval? Pretože rokovania boli komplikované...

Trvalo to naozaj veľmi dlho. Ešte v septembri na pretekoch Okolo Slovenska vraveli, že nemajú záujem, ale napokon to dopadlo úspešne. Neviem, či k tomu dopomohli aj sponzori, ktorí sa ma zastali. Výsledok je však taký, že som podpísal ročný kontrakt a som rád.

Mohol mať prsty vo vašom angažovaní aj brat Peter?

Nemyslím si. Máme spolu s Peťom rovnakého manažéra Lombardiho, ktorý to napokon zvládol a vybojoval mi zmluvu.

Čo si od nového tímu sľubujete?

Tak hlavne je to nová výzva, určite iná mentalita oproti nemeckej, takže som zvedavý a teším sa.

Mali ste aj plán B, keby neprišiel kontrakt s profi tímom? Hovorilo sa napríklad o Dukle Banská Bystrica?

To nie. Aj keď som s nimi komunikoval, tak na rovinu som im povedal, že po toľkých rokoch na profi scéne by som už do takej cyklistiky nešiel. Nemal by som jednoducho motiváciu.

Takže keby neprišla táto ponuka, tak to mohol byť aj koniec kariéry?

Určite áno!

O rok ste si ju teda predĺžili…

Minimálne o rok. Keď bude francúzsky tím so mnou spokojný, tak nikde nie je napísané, že nepríde k predĺženiu spolupráce.

Už viete, čo vás najbližšie v novom prostredí čaká?

Brat Peter už bol dva dni vo Francúzsku a absolvoval vstupné testy. Tie teraz v blízkej dobe budú čakať aj mňa. V najbližších dňoch by mi mali poslať aj bicykel. Viem, že od7. do 17. decembra máme prvé sústredenie v Španielsku, kde sa určite dozvieme aj ďalší program od Nového roku.

Je výhodou aj to, že sa do novej stajne z nemeckej Bory presunula väčšina tímu?

Určite áno, ide masér Hlad, riaditeľ Valach či jazdci - brat Peter, Oss, Bodnar a ja. Poznáme sa už roky, takže je to výhoda. Ako som povedal, sám som zvedavý, na ktorých pretekoch so mnou budú počítať a koľko z nich absolvujem aj s bratom.

Aj ste s Petrom písali po podpise zmluvy?

Boli sme spolu na výstave v Dubaji, keď som ju elektronicky podpisoval.

Jurajove pôsobiska

2007 – 2010 Trenčín

2010 – 2014 Liquigas Cannondale

2015 – 2017 Tinkoff-Saxo

2017 – 2021 BORA-hansgrohe

2021 – ? TotalEnergies