Obyčajná cyklistická vychádzka sa zmenila na tragédiu: Pri nehode prišla o život talentovaná cyklistka († 21)

Mladá nádejná cyklistka bola juniorskou majsterkou sveta Afriky z roku 2018 a odborníci jej predpovedali veľkú športovú budúcnosť. Počas prechádzky vo svojom rodnom meste Asmara ju však zrazilo auto a pretekárka zraneniam podľahla. Smutná správa zasiahla aj Medzinárodnú cyklistickú úniu (UCI), ktorá na sociálnych sieťach vyjadrila ľútosť k tragickej udalosti.

„S jej neustálym úsmevom, láskavosťou, rešpektom a hlbokou vášňou pre cyklistiku bola rastúcim mladým talentom, ktorý bude veľmi chýbať,“ napísala UCI na sociálnej sieti Twitter.

Desiet 💙



With her constant smile, kindness, respect and deep passion for cycling, Desiet Kidane Tekeste 🇪🇷 was a rising young talent who will be greatly missed.



Our thoughts are with her family, friends and @WCC_Cycling teammates and coaches during this tragic time. pic.twitter.com/6xve9QDV6i