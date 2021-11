Peter Sagan sa vôbec necíti starý: Prečo si vybral tím bez licencie WorldTour?

Slovenský cyklista Peter Sagan (31) sa vôbec necíti starý a stále má v sebe dostatok motivácie a odhodlania, aby v cestnej cyklistike dokázal veľké veci.

Trojnásobný majster sveta a sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France bude mať v januári 32 rokov a aktuálny prestup do druhodivízneho francúzskeho tímu TotalEnergies nepovažuje za zľavenie zo svojich ambícií, skôr za začiatkom nového pekného dobrodružstva.

Stále môžem niečo dosiahnuť

"Keď sa raz rozhodnem, že skončím, tak skončím a už sa nevrátim. Stále však cítim, že niečo môžem dosiahnuť a ešte čosi ukázať," uviedol Peter Sagan v rozhovore pre web cyclingnews.com počas pobytu v Dubaji, kde v sobotu triumfoval na podujatí Kritérium Giro d'Italia.

Sagan musí odbíjať otázky typu, prečo sa z jedného z najlepších tímov súčasnosti Bora-Hansgrohe rozhodol pre družstvo bez licencie WorldTour, ktoré musí dostávať pozvánky na najväčšie preteky. Do očí bije aj nepomer, že zatiaľ čo Sagan sám vybojoval v odchádzajúcom roku 2022 päť víťazstiev v profipelotóne, celý tím TotalEnergies ich mal šesť a ani jedno v rámci elitnej série pretekov WorldTour.

"Nemyslím si, že TotalEnergies je slabý tím. Majú veľa silných a skúsených pretekárov. Na prokontinentálnej scéne sú viac ako 30 rokov. Už som absolvoval lekárske testy a mám za sebou aj zoznamovacie školenie s tímom. Bol som milo prekvapený, ako sú organizovaní a s akou základňou pracujú. Je to veľmi pekné," skonštatoval Peter Sagan

Musíme si na seba zvyknúť

Spoločne s elitným Slovákom sa do francúzskeho družstva sťahujú aj jeho dlhoroční kolegovia z tímov Tinkoff a Bora-Hansgrohe Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss..

"Uvedomujem si, že prichádzam do nového prostredia s novými ľuďmi s inou mentalitou. Bude to chcieť čas, aby sme si na seba zvykli. Beriem si však aj pár ľudí so sebou, takže verím, že to zvládneme. Múdrejší budeme po prvom tréningovom kempe a po prvých pretekoch v novej sezóne. Určite sa teším, bude to pekné dobrodružstvo," dodal Sagan.

Majiteľ 119 triumfov v profikariére a víťaz tohtoročných pretekov Okolo Slovenska priblížil, ako by mohol vyzerať súťažný začiatok jeho pôsobenia v TotalEnergies. Sezónu 2022 by mal začať v Argentíne na pretekoch Vuelta a San Juan, ktoré sa majú uskutočniť v dňoch 23.- 30. januára 2022. Ešte to nie je isté.

"Chcem sa dobre pripraviť najmä na klasiky a keďže som vo francúzskom tíme, prioritou bude aj účasť na Tour de France. A k tomu treba, samozrejme, pridať majstrovstvá sveta," doplnil Sagan.