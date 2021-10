Erik Baška a Juraj Sagan riešia budúcnosť Zakotvia v Dukle?

Zobrali si čas na rozmyslenie. Už dávnejšie je známe, že v nemeckom world tíme BORA-hansgrohe skončí trojica slovenských cyklistov Peter a Juraj Saganovci a Erik Baška.

Kým Peter bez problémov podpísal novú profesionálnu dvojročnú zmluvu s francúzskym prokontinentálnym tímom TotalEnergies, ostatní dvaja pretekári ešte nemajú jasno, ako to bude s nimi v budúcej sezóne. Pomocnú ruku im však podáva tím Dukla Banská Bystrica!

„Jurajovi Saganovi a Baškovi sme ponúkli profesionálne zmluvy v našom tíme,“ povedal pre Nový Čas asistent športového riaditeľa jediného slovenského kontinentálneho tímu Maroš Kováč.

„Hovorili sme s nimi na pretekoch Okolo Slovenska a aj v tomto týždni,“ pokračoval banskobystrický tréner, bývalý reprezentant SR Kováč a dodal:

„S Erikom som sa rozprával takmer štyri hodiny, ale zatiaľ sme sa definitívne nedohodli, rokuje ešte s ďalšími tímami. Povedal mi, aké podmienky požaduje, ja som ho informoval, aké podmienky mu môžeme poskytnúť v Dukle. Juraj mi tiež povedal, že sa ešte nerozhodol, ako ďalej.

Jeho brat Peter odcestoval do Francúzska, chce sa pokúsiť vybaviť preňho nejaké miesto. Mne však pripadá, že Juraj je znechutený po dlhom pobyte v Bore a že končí s pretekárskou kariérou. Nám v Dukle by ich príchod veľmi pomohol. Erik by pre nás mohol vyhrať niekoľko pretekov a vrátiť sa do pozície šprintéra. Veď majstrom Európy do 23 rokov sa nestal náhodou. Obaja by boli prínosom.“